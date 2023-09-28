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WhatsApp'a yapay zeka ile sohbet etme özelliği geliyor

WhatsApp, yapay zeka ile sohbet etme özelliğini test ediyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar yapay zeka ile sohbet ederek bilgi alabilir, soru sorabilir veya sadece sohbet edebilirler. Peki WhatsApp, yapay zeka ile sohbet etme özelliği ne zaman gelecek?

15:53 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Whatsapp'a yeni özellik geliyor!

Whatsapp'a yeni özellik geliyor!

Yapay zeka asistanlarının günlük hayatımızda çok önemli bir rol oynayacağını düşünen Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp için yeni yapay zeka özelliklerini tanıttı. Meta, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Connect konferansında WhatsApp'a yapay zeka özelliğinin geldiğini duyurdu.

WhatsApp'ın yapay zeka sohbet özelliği, mesajlaşma uygulamalarında yapay zekanın giderek daha yaygın hale gelmesinin bir işaretidir. Yapay zeka, mesajlaşma uygulamalarını daha bilgilendirici, eğlenceli ve kullanıcı dostu hale getirme potansiyeline sahiptir.

WhatsApp'a yapay zeka özelliği ne zaman gelecek?

Yakın zamanda bir yapay zeka asistanıyla WhatsApp üzerinden mesajlaşabilmek mümkün olacak.

WhatsApp'a gelen yapay zeka özelliği neler?

Yapay zeka sohbetleri
: Meta'nın yapay zekaları sayesinde istediğiniz konu hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da grup sohbetinizdeki bir tartışmaya son noktayı koymak için soru sorabilir ve hatta Meta'nın yarattığı onlarca karakterden ilginç yanıtlar alarak her birinin farklı bakış açılarını öğrenebilirsiniz.
Yapay zeka çıkartmaları
: Artık sohbetinize mükemmel uyum sağlayacak bir düşünceyi veya fikri temsil eden özel bir çıkartma oluşturabilirsiniz.
Fotogerçekçi Görüntü Üretimi
: Yapay zekalar, /imagine istemini yazarak bir fikri, yeri veya kişiyi temsil eden görüntüler oluşturmanıza olanak tanır.

#WhatsApp
#WhatsApp özellikleri
#yapay zeka
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