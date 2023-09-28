Whatsapp'a yeni özellik geliyor!
Yapay zeka asistanlarının günlük hayatımızda çok önemli bir rol oynayacağını düşünen Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp için yeni yapay zeka özelliklerini tanıttı. Meta, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Connect konferansında WhatsApp'a yapay zeka özelliğinin geldiğini duyurdu.
WhatsApp'ın yapay zeka sohbet özelliği, mesajlaşma uygulamalarında yapay zekanın giderek daha yaygın hale gelmesinin bir işaretidir. Yapay zeka, mesajlaşma uygulamalarını daha bilgilendirici, eğlenceli ve kullanıcı dostu hale getirme potansiyeline sahiptir.
WhatsApp'a yapay zeka özelliği ne zaman gelecek?
Yakın zamanda bir yapay zeka asistanıyla WhatsApp üzerinden mesajlaşabilmek mümkün olacak.