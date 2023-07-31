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Yağlama nasıl yapılır? Kayseri'nin meşhur yağlama tarifi

Kayseri ili ile meşhur olan yağlama tarifi bu akşam yayınlanacak Masterchef yarışması yeni bölümü ile gündeme geldi. Masterchef'te jüri üyeleri yarışmacılardan yağlama yağmalarını istiyor. Kıyma ile hamurun muhteşem uyumu olan yağlamanın yapımında bazı püf noktalar bulunuyor. Kayseri yağlama nasıl yapılır? Malzemeleri, ölçüsü nedir? İşte nefis yağlama tarifinin ayrıntıları...

14:17 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yağlama tarifi

Yağlama tarifi

Kayseri yağlaması iştah kabartan kıyma, domates, biber ve çeşitli baharatlarla hazırlanan yöresel lezzetlerden biridir. Peki Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Püf noktalarıyla en güzel Kayseri yağlaması tarifi…

YAĞLAMA TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için;

2 su bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Yeteri kadar un (yarım kilodan biraz fazla)

Kıyma harcı için;

400 gram kıyma

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2 tane kuru soğan

2 diş sarımsak

2 tane yeşil sivri biber

2 tane kırmızı biber

4 tane domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı kaynar su

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

YAĞLAMA NASIL YAPILIR?

İlk önce hamurumuzu hazırlıyoruz. Derin bir kabın içerisine ılık sütü ve suyu katıp mayayı çatalla eziyoruz.

İçine sıvı yağ, şeker ve tuzu da katıp karıştırıyoruz. Yavaş yavaş unu katıp kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur yoğuruyoruz.

Ve mayalanması için yaklaşık 1 saat dinlendiriyoruz. Hamur dinlenirken kıymalı harcımızı hazırlıyoruz.

Kıymayı suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Kıyma piştikten sonra içine tereyağı ve sıvı yağını katıyoruz ve küçük küçük doğradığımız soğan, sarımsak, biberleri ve domatesi katıp pişiriyoruz.

Sonra içine domates ve biber salçasını katıyoruz. 1 çay bardağı suyu ve baharatları da katıp pişirmeye devam ediyoruz. Harcımız sulu bir harç olmalı.

Mayalanan hamuru lavaş şeklinde açacağız ve tavada pişiriyoruz. Tavaya kesinlikle yağ koymuyoruz.

Tavayı ocağa koyup ısıtıyoruz ve hamuru tavaya sığacak büyüklükte açıyoruz ve tavada pişiriyoruz.

Hamurun hepsini bu şekilde pişiriyoruz ve pişenleri soğutuyoruz. Harcımız ılık yufkalar soğuk olmalı yoksa yufkalar hamur olur.

Soğuttuğumuz yufkayı servis edeceğimiz tabağa koyup üzerine harçtan her yerine gelecek şekilde sürüyoruz.

Sonra yine yufka ve harç, yufkalar bitene kadar kat kat bu işlemi yapıyoruz. Bittikten sonra 4 e bölüp sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Yanına çok yakışıyor.

YAĞLAMA PÜF NOKTALARI

Hamuru yoğururken kullanılan su ve sütün ılık olması hamurun iyi mayalanması açısından çok önemli.

Unu hamura yavaş yavaş ekleyerek yoğurma işlemine devam ederseniz ele yapışmayan yumuşak hamur kıvamını kolayca yakalayabilirsiniz.

Yağlamayı üzerine yoğurt ekleyip, kıyılmış maydanoz eşliğinde servis edebilirsiniz.



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22 dakika önce
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