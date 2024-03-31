Yahyalı Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Yahyalı seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Yahyalı 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Yahyalı Seçim Sonuçları 2024

Yahyalı ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Yahyalı seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Yahyalı 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi Esat Öztürk - (Kayseri / Yahyalı)

Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Semih Siner - (Kayseri / Yahyalı)

Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Acarbaş - (Kayseri / Yahyalı)

İYİ Parti Mustafa Balcı - (Kayseri / Yahyalı)

Hür Dava Partisi Mustafa Demiralp - (Kayseri / Yahyalı)

2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Esat Öztürk %67,2

SAADET - Nuh Tosun %19,8

İYİ Parti - Abdullah Yılmaz %12,4

BTP - Salih Tuncan %0,41

Yahyalı Hakkında

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahip olup, Zamantı Nehri'nin vadilerle çevrili alanlarını içerir. Yahyalı, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları, kaleler ve tarihi yapılar bulunmaktadır. Günümüzde, Yahyalı ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanırken, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla turizm potansiyeline sahiptir.







