Yanmış ve dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir? İşte en etkili tencere temizleme yöntemleri

Pişirme süresini yanlış ayarlamış ya da ocağın altını kıstığınızı zannederken aslında açık unutmuş olabilirsiniz. Belki de her şeyi doğru ayarlamışsınızdır ama tam pişirme sırasında çocuğunuzla ilgilenmek ya da önemli bir telefona bakmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Her ne olursa olsun bu gibi ufak dalgınlıklar sonucunda tencerelerinizin dibi tutabilir ve bu durum onları temizlemeyi epey zorlaştırır. Bu tip bir durumda rutin temizlik alışkanlıklarınızdan sıyrılıp farklı yöntemler denemek isteyebilirsiniz. Peki, dibi tutan tencere nasıl temizlenir?

YANMIŞ TENCERE NASIL TEMİZLENİR?

Yanmış tencere temizlemek için evde bulunan doğal malzemelerden yararlanabilirsiniz:

1.Sirke ile tencere temizleme

Dibi tutan tencerenizde oluşan lekelerden kurtulmak için sirkeden yararlanabilirsiniz. Bunun için tencereye 1 su bardağı sirke ekleyin ve kapağını kapatıp 1 gece bekletin. Ertesi gün süngerle yıkadığınızda lekelerden kurtulacaksınız.

REKLAM

2.Karbonat ile tencere temizleme

Karbonat da dibi tutan tencereyi temizlemek için yardımcınız olabilir. Karbonatı, tencere henüz sıcakken uygulamak gerekiyor. Tencerenin yandığı hemen fark edildiyse ocaktan alıp tahta kaşık yardımıyla kalıntıları temizleyin. Daha sonra oda sıcaklığında bekletin ve soğuyunca tabanı kaplayacak şekilde karbonat dökün. Ardından su ilave edip kaynatın. Lekeler yumuşayınca suyu dökün ve deterjanlı süngerle temizleyin.

3.Tuz- limon karışımı veya Limon tuzu ile tencere temizleme

Tencere dibinde oluşan yanıklarda tuz ve limon karışımını kullanmak da etkili olacaktır. Ayrıca tencere içerisinde limon tuzunu su ile kaynatmak da yararlı olacaktır. Dibi yanan tencereler temizlenirken tencerenin türü ve özellikleri de çok önem taşımaktadır.

4.Çamaşır deterjanı ile tencere temizleme

Bulaşık deterjanı veya toz halindeki çamaşır deterjanını tencereye ekleyin. Üzerini geçecek şekilde suyla doldurun ve ocakta kaynatın. Su kaynarken, tahta kaşık ile yavaş yavaş yanık kalıntılarını temizleyin. Ardından kaynayan suyu boşaltın ve sünger yardımıyla tencereyi temizleyin.

REKLAM

YANMIŞ ÇELİK TENCERE TEMİZLİĞİ

Yanmış çelik tencerelerinizi, tuz, karbonat ve sirke karşımı ile kaynatıp iyice durulayınız, yanık lekelerinden eser kalmayacağı gibi o atmayı düşündüğünüz çelik tencerenizi tekrar kullanabilecek ve ekonomiye de katkı sağlamış olacaksınız.

TENCERE DIŞINDAKİ YANIK İZLERİ NASIL TEMİZLENİR?

Tencere dışı temizleme

Yanmanın etkisiyle tencerenin dış yüzeyinde de lekeler oluşur. Bu durumdan kurtulmak için lekeli bögeye karbonat serpin, süngere de 1 yemek kaşığı kadar karbonat ekleyin ve üzerine yarım limonun suyunu ilave edin. Karışım köpürünce lekeleri ovalayıp durulayın.