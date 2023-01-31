AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bülent Turan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve İstanbul milletvekili Vedat Demiröz başta olmak üzere 200 milletvekilinin imzasıyla Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı. Vatandaşlardan gelen talepler istikametinde vatandaşın kamuya olan borçları yapılandırılıyor.

Borç yapılandırma kanun teklifi görüşmeleri

Borç yapılandırması hangi dönemi kapsıyor?

31 Aralık 2022 öncesine ait Vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar, motorlu taşıt vergileri, beyannameye konu olan alacaklar, bütün idari para cezaları içine almaktadır. Meslek odalarına borçlar yapılandırılıyor. Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnası arttırılıyor.

Borç yapılandırma taksit ödemeleri

Yapılandırılan kamu borçları ilk taksit ödemesi ne zaman?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ödemelerin nasıl yapılacağını ilişkin şu bilgileri verdi: "Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılacak. Bu teklifle vatandaşların uzun süreli taksit isteklerini de yerine getiriyoruz. 2021'deki yapılandırmada 36 ay, 18 taksit şeklindeydi. Şimdiki teklifte 48 ay, 4 yıl olarak, yani her ay ödeyebilme imkanı mevcut.

Kamu borç yapılandırma

Ayrıca peşin ödemeleri de teşvik ediyoruz. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE tutarında yüzde 90 oranında indirim yapıyoruz. İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise aslından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan borçların taksitli ödenmek istenmesi halinde ilk taksitin süresi içinde ödenmesi şartı korunuyor. Yani yapılandırmadan faydalanmak isteyen, öncelikle mayıs ve haziran taksitlerini aksatmadan ödemek mecburiyetinde."

2 bin TL’nin altındaki hangi cezalar siliniyor?

Elitaş, ilk defa yaptıkları düzenlemeye göre, vatandaşların vergi, ceza, faiz gibi 2 bin lirayı aşmayan borçlarını sileceklerini vurguladı.

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