ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlara 2025 yılında katılmayı planlayanlar sınav takvimini bekliyor. Her yıl yayınlanan ÖSYM sınav takvimi ile 2025 yılında düzenlecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın gelecek yılki ilk oturumu merak ediliyor. YDS/1 başvuruları ne zaman? 2025 YDS/1 sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar..
YDS 2025 sınavı başvuruları, 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.
2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek.
Sonuçlar ise 4 Nisan'da ilan edilecek.
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