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YDS/1 oturumları ve başvuruları ne zaman? 2025 Yabancı Dil Sınavı ilk oturum tarihi

YDS/1 oturumları ve başvuruları ne zaman? 2025 Yabancı Dil Sınavı ilk oturum tarihi

10:2627/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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YDS sınavı
YDS sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın gelecek yılki takvimi de belli oldu. Bu gelişmenin ardından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS) ilk sınavı merak ediliyor. Peki, Peki, 2025 YDS/1 oturumları ve başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimine göre YDS/1sınav tarihi içeriğimizde.

ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlara 2025 yılında katılmayı planlayanlar sınav takvimini bekliyor. Her yıl yayınlanan ÖSYM sınav takvimi ile 2025 yılında düzenlecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın gelecek yılki ilk oturumu merak ediliyor. YDS/1 başvuruları ne zaman? 2025 YDS/1 sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar..

2025 YDS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YDS 2025 sınavı başvuruları, 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

YDS/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2025?

2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek.

YDS/1 SONUÇ TARİHİ 2025

Sonuçlar ise 4 Nisan'da ilan edilecek.



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