Elektrikte indirimli tarife: Elektrik faturaları kotası ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş konuşmasında elektrik faturalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan elektrik faturalarındaki kotanın değiştirildiğini açıkladı.
ELEKTRİK FATURALARINDA KOTA NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından konya ilişkin açıklaması şöyle:
Elektrik faturalarında yaşanan artışlardır. Dünyada kömür fiyatları 5 doğal gaz fiyatları 10 kat arttı. Biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Yılbaşı itibarıyla enerji piyasalarında zorunlu düzenlemeye gitmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızın 2-3 kat arttığı şikayetleri üzerine, ilgili kurumlara tarifelerin yeniden düzenlemesi kararı verdik. Aylık ilk tüketim sınırını 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında gelecek fatura yeni düzenlemeye göre gelecek.