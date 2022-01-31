Elektrikte indirimli tarife: Elektrik faturaları kotası ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrik faturalarında indirimli tarifeye ilişkin son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan elektrik faturaları kotasının değiştirildiğini duyurdu. Peki, elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturalarında indirim mi oldu? Elektrik faturası kotası ne kadar oldu? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

Abone Ol