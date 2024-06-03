Yeni halka arz var mı? 3- 7 Haziran halka arz takvimi, SPK bülteni ile sorgulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından süreçleri onaylanan şirketler, belirlenen takvim doğrultusunda Borsa İstanbul işlemleri gerçekleştiriliyor. Peki, bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI? 3-7 HAZİRAN 2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Mayıs Cuma günü yayımladığı haftalık bültene göre bu hafta (3- 7 Haziran) hiçbir şirkete halka arz onayı verilmedi.

ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Altınkılıç Gıda'nın sonuçları açıklandı. Altınkılıç Gıda halka arzına toplamda 1 milyon 287 bin 718 kişi katıldı. Böylece yılbaşından bu yana halka arza katılan en düşük yatırımcı sayısı kaydedildi.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. halka arzında hisse başına 55 TL’den 24,6 milyon adet hisse satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 1,35 milyar TL oldu. İşleme aracılık eden QNB Finans Yatırım tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre halka arz edilen hisselerin yüzde 75’i yurt içi bireysel, yüzde 25’i de yurt içi kurumsal yatırımcıya dağıtıldı.

HOROZ LOJİSTİK KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 20,5 milyon TL nominal değerli payların 3,24 katına denk gelen 66,4 milyon TL nominal değerli pay talebi geldi. Açıklamaya göre halka arzda, ek satış hariç, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 6,96 katı talep geldi. Şirket bireysel yatırımcılara ortalam 11 Lot (605 TL) dağıtım yaptı.

EN ÇOK TALEP ALTINAY SAVUNMA'YA

Şimdiye kadar en çok yatırımcı talebi Altınay Savunma halka arzında oldu. Altınay Savunma'nın halka arzına toplamda 3 milyon 628 bin 586 kişi katıldı.







