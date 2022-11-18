Özgün Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı ilk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatyaspor Pendikspor maçı: Maçın saati, ilk 11 kadrosu, canlı yayın kanalı
Yeni malatyaspor Pendikspor

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

YENİ MALATYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı 18 Kasım Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 2 ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'a 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'u 3-0'lık skorla geçene İstanbul temsilcisi, topladığı 21 puanla 4. sırada bulunuyor.





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