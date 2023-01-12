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YHT ek sefer tarihleri ve bilet fiyatları

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yarıyıl tatili dolayısıyla artan talepleri karşılamak amacıyla Ankara-İstanbul, Ankara-Konya arasında ilave YHT seferlerinin konulduğunu açıkladı. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, 21 ve 22 Ocak, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında ek YHT seferleri koydu. Peki Ankara-İstanbul, Ankara-Konya YHT ek seferler saatleri kaçta? İşte YHT bilet fiyatları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YHT ek seferleri ne zaman? Yüksek Hızlı Tren yarıl tatilinde ek sefer düzenleyecek mi? Ankara-İstanbul, Ankara-Konya YHT seferler saatleri
YHT ek sefer tarihleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yarıyıl tatili nedeniyle artan talepleri karşılamak amacıyla Ankara-İstanbul, Ankara-Konya arasında ilave YHT seferlerinin konulduğunu açıkladı ve ek seferlerle toplam 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacağına dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl yarıyıl tatilinin 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacağı hatırlatıldı.

YHT ek seferi
YHT ek seferi

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, yarıyıl tatili nedeniyle artan talepleri karşılamak amacıyla 21 ve 22 Ocak, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında ek YHT seferleri koydu.

Ankara-İstanbul, Ankara-Konya YHT ek seferler saatleri

İlave seferler, Ankara-İstanbul için, Ankara'dan 10.15' te, İstanbul'dan 17.10'da, Ankara-Konya için ise Ankara' dan 10.30'da, Konya'dan ise 13.10' da hareket edecek.

Toplam 16 ek seferle birlikte 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacak. Açıklamada, "Halen Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak 24 seferle günde ortalama 12 bin 500 yolcu, Ankara-Konya ve Ankara-Konya Karaman arasında günde 14 sefer ortalama 5 bin 100 yolcu seyahat ediyor. Konvansiyonel hatlarda da gelen talep doğrultusunda kapasite artışı sağlanacaktır" denildi.

YHT bilet fiyatları

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