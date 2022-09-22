Özgün YKS 3 ek tercih olacak mı, ne zaman? ÖSYMden ek yerleştirme kontenjan açıklaması
ÖZGÜN HABERLER

YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman? ÖSYM’den ek yerleştirme kontenjan açıklaması

2022 YKS ek tercih sonuçları, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversitelerde ikinci yerleştirmelerin sona ermesinin ardından halen herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar YKS 3. Ek tercih başvuru tarihleri için araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından ek yerleştirmelere ilişkin açıklama yapıldı. YKS 2022 3. ek tercihler ne zaman yapılacak? 2022 YKS bir kez daha ek tercih olacak mı? YKS 3. ek yerleştirme tercihleri bilgisi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS 3. ek tercih yapılacak mı, var mı? 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri belli mi, ÖSYM üniversitelerin boş kalan kontenjanları açıklandı mı?
YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman 2022?

YKS ek tercih yerleştirme sonuçları 19 Eylül’de açıklandı. Sonuçların ilanının ardından bir programa yerleşemeyenler 3.ek tercih sürecinin yaşanıp yaşanmayacağını araştırmaya başladı. Peki Peki, YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman 2022? YKS 3. ek tercih tarihleri belli oldu mu? YKS 3. ek yerleştirme tercihleri bilgisi.

YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte sona erecek?

Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihinde yapıldı. Temmuz ayında sonuçların açıklanmasıyla birlikte ağustosta tercihler yapıldı. Yerleştirme sonuçların açıklanmasıyla birlikte 22-26 Ağustos tarihlerinde üniversite kayıtları alındı. Kayıtların ardından belirlenen boş kontenjanlar için ek tercih süreci başladı. Ek tercihler 7-13 Eylül tarihleri arasında alındı. Et tercih yerleştirme sonuçları ise 19 Eylül'de ilan edildi. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül'de elektronik kayıt yaptırabilecek. Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül'de gerçekleştirilebilecek.

YKS 3. ek tercih yapılacak mı 2022?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.

Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.

2022 YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. tercihlerin olup olmayacağı adaylar tarafından merak konusu oldu.

Geçen yıl adaylara ikinci kez ek tercih şansı tanınmıştı. Ek Yerleştirme sürecinde, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylara 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylara ise 4 yıllık lisans programlarını tercih etme hakkı verilmişti. 2022 yılında 3. ek tercih sürecinin olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.

Üniversite ek tercihler nasıl yapılır?

2022-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

YKS ek tercih sorgulamak için tıklayın

2022 KPSS sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak
ÖZGÜN
2022 KPSS sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak

ÖSYM AİS giriş! ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖZGÜN
ÖSYM AİS giriş! ÖSYM şifresi nasıl alınır?

KYK borcunu ödemeyenler dikkat! Anayasa Mahkemesi o hükmü iptal etti: Karar Resmi Gazete'de yayınlandı
ÖZGÜN
KYK borcunu ödemeyenler dikkat! Anayasa Mahkemesi o hükmü iptal etti: Karar Resmi Gazete'de yayınlandı
Yoğunluk yüzde 67

Yoğunluk yüzde 67

​İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi.
Evleri su bastıaraçlar suya gömüldü

Evleri su bastı
araçlar suya gömüldü

​Sağanak yağış iki ilde sele neden oldu.
Dağıldı dağılacaklar

​Financial Times'tan dikkat çeken altılı masa yorumu

​Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin daire planları belli oldu.

​Resti dünya gerdi

Erdoğan aracı oldu, 215 savaş esiri takas edildi.

​Özellikle kış aylarında yediğinizde hastalıklara kalkan oluyor

İki kişinin yanarak can verdiği kazayı anlattı.

​Zelenskiy'den BM'de Rusya çağrısı.

Marmaris'teki yangına 380 kara ve hava aracı müdahale etti.

​"ABD merkezli firmaların yatırımlarındaki artış ekonomimize duyulan güvenin tezahürü."

​Tuhaf soruya çarpıcı cevap.

​Enerji kriziyle 150 bin şirket tehlikede.

​Avrupalı firmalar Türkiye'ye yöneldi ama sanayide kalifiye eleman sıkıntısı var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.