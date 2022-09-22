YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman? ÖSYM’den ek yerleştirme kontenjan açıklaması

YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman 2022?

YKS ek tercih yerleştirme sonuçları 19 Eylül’de açıklandı. Sonuçların ilanının ardından bir programa yerleşemeyenler 3.ek tercih sürecinin yaşanıp yaşanmayacağını araştırmaya başladı. Peki Peki, YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman 2022? YKS 3. ek tercih tarihleri belli oldu mu? YKS 3. ek yerleştirme tercihleri bilgisi.

YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte sona erecek?

Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihinde yapıldı. Temmuz ayında sonuçların açıklanmasıyla birlikte ağustosta tercihler yapıldı. Yerleştirme sonuçların açıklanmasıyla birlikte 22-26 Ağustos tarihlerinde üniversite kayıtları alındı. Kayıtların ardından belirlenen boş kontenjanlar için ek tercih süreci başladı. Ek tercihler 7-13 Eylül tarihleri arasında alındı. Et tercih yerleştirme sonuçları ise 19 Eylül'de ilan edildi. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül'de elektronik kayıt yaptırabilecek. Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül'de gerçekleştirilebilecek.

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YKS 3. ek tercih yapılacak mı 2022?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.

Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.

2022 YKS 3. ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. tercihlerin olup olmayacağı adaylar tarafından merak konusu oldu.

Geçen yıl adaylara ikinci kez ek tercih şansı tanınmıştı. Ek Yerleştirme sürecinde, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylara 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylara ise 4 yıllık lisans programlarını tercih etme hakkı verilmişti. 2022 yılında 3. ek tercih sürecinin olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.

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Üniversite ek tercihler nasıl yapılır?

2022-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

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