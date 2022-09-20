YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2022 ek tercih üniversite kayıt tarihleri!

Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, YKS ek yerleştirme kayıtlar nasıl yapılır?

2022 YKS Ek Yerleştirme Tercihleri 7 Eylül 2022 - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapıldı. ÖSYM’nin YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre ve ÖSYM'nin yayımladığı duyuruya göre 19 Eylül günü 2022 YKS ek tercih sonuçları duyuruldu. Peki ek tercih üniversite kayıtları ne zaman 2022? 2022! YKS ek tercih kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylar.

2022 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapıldı. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

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Üniversite ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

Ek tercih üniversite kayıtları için istenen gerekli belgeler neler?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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