Özgün YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2022 ek tercih üniversite kayıt tarihleri
ÖZGÜN HABERLER

YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2022 ek tercih üniversite kayıt tarihleri!

2022 YKS ek tercih başvuruları 7 - 13 Eylül tarihlerinde alındı. ÖSYM’den gelen son dakika açıklamasına göre üniversitelerin 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS-üniversite kayıt tarihleri, YKS Ek tercih sonuçlarının ilanının hemen ardıdan gündemde geldi. Ek yerleştirme üniversite elektronik kayıtlar 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Peki 2022 YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman, üniversite ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte YKS ek yerleştirme kayıt işlemleri hakkındaki haberin detayları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2022 YKS 2. ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır, istenen belgeler neler?
Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, YKS ek yerleştirme kayıtlar nasıl yapılır?

2022 YKS Ek Yerleştirme Tercihleri 7 Eylül 2022 - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapıldı. ÖSYM’nin YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre ve ÖSYM'nin yayımladığı duyuruya göre 19 Eylül günü 2022 YKS ek tercih sonuçları duyuruldu. Peki ek tercih üniversite kayıtları ne zaman 2022? 2022! YKS ek tercih kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylar.

2022 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapıldı. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Üniversite ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

Ek tercih üniversite kayıtları için istenen gerekli belgeler neler?

  • a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
  • b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
  • c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
  • d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
  • e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

KPSS lisans puan hesaplama: Lisans, önlisans ortaöğretim puanları hesaplama nasıl yapılıyor?
ÖZGÜN
KPSS lisans puan hesaplama: Lisans, önlisans ortaöğretim puanları hesaplama nasıl yapılıyor?

ÖSYM AİS giriş! ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖZGÜN
ÖSYM AİS giriş! ÖSYM şifresi nasıl alınır?

Kraliçenin cenazesindeOsmanlı detayı

Kraliçe'nin cenazesinde
'Osmanlı' detayı

​Vaazın verildiği kürsüdeki kumaş dikkatlerden kaçmadı.
Meteorolojisaat verip uyardı

Meteoroloji
saat verip uyardı

​Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor.
Faizi artırınca enflasyon düşmedi

​ABD ve Avrupa ülkeleri umduklarını bulamadı.

​İçişleri Bakanı Soylu: 132 kişi gözaltına alındı.

19 Eylül'e işaret edilmişti: Putin'i kızdıracak karar.

Yangın ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü.
İstanbul'da Balıkesir çıkarması

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

​İstanbul, Balıkesir Tanıtım Günleri'ne akın etti.

Nijerya sel felaketleri ile boğuşuyor.

​Resmi kurumlardan açıklama geldi

​"52 yıldır oyalayan AB'ye hesap verecek değiliz."

​97 vekil yolsuzluk çarkından milyonlar kazandı.

​Fransa'dan göçmenlere karşı insanlık dışı adım.

​6'lı masayı baskı altına almaya çalışıyorlar.

​Emine Erdoğan'a “Uluslararası Başarı ve Topluma Katkı Ödülü.”

​80 hedef vuruldu, 17 terörist öldürüldü.

​Şehit Aybek'in cenazesinde gözyaşları sel oldu.

​Ayşe Keşir ve MKYK üyeleri projelerini anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.