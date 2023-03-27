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Son dakika: Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" dedi. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2023 Kurban Bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? İşte detaylar.

11:56 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Zamlı emekli maaşların ödeneceği tarih belli oldu!

Zamlı emekli maaşların ödeneceği tarih belli oldu!

Ramazan ayının girmesiyle milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi haberi geldi. Emeklilerin 1100 TL olan bayram ikramiyesi yükseldi. Böylece yaklaşık 15 milyon emekli, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye olarak 2 bin TL alacak. 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' da (EYT) düzenlemeden faydalanabilecek.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zamlı emekli maaşlarının ödeneceği ne zaman ödeneceğine dair bilgiyi paylaştı. Bakan Bilgin,"2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" açıklamasında bulundu.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oluyor

  1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından enflasyonun tahribatına karşı emeklileri koruyacak iyileştirmeler sürdürülüyor. 2019 yılında 1.000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1500 TL’ye, 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 500 TL’ye yükseltildi. 2022 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 500 TL’ye, 2023 yılı Ocak itibarıyla da 5 bin 500 TL’ye yükseltildi.
  2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5 bin 500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarının 2023/Nisan ödeme döneminden itibaren yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022’ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacak.

2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emekli bu düzenlemeden yararlanacak.

Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu?

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1000’er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 TL’ ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL’ye yükseltildi. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

  • 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayram öncesi nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesinin ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödeneceği öğrenildi. 2 bin TL bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödenecektir. Bayram ikramiyesi emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecektir.

Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri belli oldu
Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri belli oldu

EYT başvuruları devam ediyor. Nisanda ilk maaşlarını almak isteyenler için ay sonuna kadar emeklilik başvurularını yapmak durumunda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu. Emekli ikramiyesi EYT’lileri de kapsıyor. EYT’liler ilk maaşlarını nisanda almaya başlayacak. Kim hangi tarihte emekli maaşı alacak, bu sorunun cevabı tahsis numarasına göre belli oluyor. Bu sebeple bizde tahsis numarasına emekli maaşı tarihlerini sizler için derledik. Peki SGK e Bağkur emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman yatacak? İşte normal ve EYT emekli maaşı tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek sorusunun cevabı.

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#zamlı emeki maaşı
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
44 dakika önce
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