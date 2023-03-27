TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında kuralar çekilmeye devam ediyor. Kura çekimlerinin sonlarına gelinmesiyle birlikte kurada ismi çıkmayanların ücret iadelerini nasıl alacaklarına dair merakı arttı. TOKİ başvuru ücretlerini geri ödeyeceğini duyurdu. Peki TOKİ'den 500 TL ücret iadenizi nasıl alacaksınız? 500 TL ödeme için ne yapmanız gerekiyor?

TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" kura çekimlerine katılabilmek için 500 TL ödeme yapılması gerekiyordu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliğin Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte kura çekimlerinin artık sonlarına gelindi.

TOKİ kurasında adı çıkmayanlar 500 TL başvuru ücretine ne zaman geri alacak?

Kura çekimleri sonrasında listede adı olmayan başvuru sahipleri ücret iadesi alabilecek. 500 TL olan başvuru ücreti hak sahibine teslim ediliyor. Ücret iadesi sürecinde TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini duyurdu. TOKİ; kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını duyurdu.

TOKİ başvuru iadesi hangi bankadan alınıyor?

TOKİ sosyal konut için başvuruların yapıldığı Halk Bank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılan ödemeler tekrardan alınabiliyor. İnternet üzerinden bankaların resmi internet sayfalarında yer alan kısımda direkt olarak başvuru iadesini IBAN üzerinden de alabilirsiniz. Kura sonucunun belirlenmesi ile birlikte başvuru ücret iadesini almaya da hak kaznaıyorsunuz. Banka ile iletişime geçen adaylar 500 TL ücret iadesini kolaylıkla alabilir.







