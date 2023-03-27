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TOKİ'ye başvuran binlerce insanı ilgilendiriyor: IBAN numarasını yazan hemen alacak

TOKİ konut, arsa ve işyeri kura çekilişleri devam ediyor. İl bazında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Başvuru iptal edilenler ise başvuru bedelini nasıl ve nereden iade alabileceklerini araştırıyor. TOKİ, banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden ücret iadesinin alınacağını açıkladı. Peki TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL ücret iadesi yatmadı, nasıl ve nereden geri alınır? İşte detaylar.

11:07 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TOKİ 500 TL NE ZAMAN YATACAK, TOKİ İADE PARASI NASIL GERİ ALINIR?

TOKİ 500 TL NE ZAMAN YATACAK, TOKİ İADE PARASI NASIL GERİ ALINIR?

TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında kuralar çekilmeye devam ediyor. Kura çekimlerinin sonlarına gelinmesiyle birlikte kurada ismi çıkmayanların ücret iadelerini nasıl alacaklarına dair merakı arttı. TOKİ başvuru ücretlerini geri ödeyeceğini duyurdu. Peki TOKİ'den 500 TL ücret iadenizi nasıl alacaksınız? 500 TL ödeme için ne yapmanız gerekiyor?

TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" kura çekimlerine katılabilmek için 500 TL ödeme yapılması gerekiyordu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliğin Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte kura çekimlerinin artık sonlarına gelindi.

TOKİ kurasında adı çıkmayanlar 500 TL başvuru ücretine ne zaman geri alacak?

Kura çekimleri sonrasında listede adı olmayan başvuru sahipleri ücret iadesi alabilecek. 500 TL olan başvuru ücreti hak sahibine teslim ediliyor. Ücret iadesi sürecinde TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini duyurdu. TOKİ; kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını duyurdu.

TOKİ başvuru iadesi hangi bankadan alınıyor?

TOKİ sosyal konut için başvuruların yapıldığı Halk Bank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılan ödemeler tekrardan alınabiliyor. İnternet üzerinden bankaların resmi internet sayfalarında yer alan kısımda direkt olarak başvuru iadesini IBAN üzerinden de alabilirsiniz. Kura sonucunun belirlenmesi ile birlikte başvuru ücret iadesini almaya da hak kaznaıyorsunuz. Banka ile iletişime geçen adaylar 500 TL ücret iadesini kolaylıkla alabilir.


TOKİ arsa kura çekimi canlı izle: Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ arsa kura çekimi canlı izle: Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında konutta başvurular tamamlandı ve konutların kura çekimi de başladı. 10 Ekim’de başlayan arsa başvuruları ise 15 Kasım'da tamamlandı. Arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. 6 Şubat'ta çekilmesi planlanan Ankara arsa kuraları, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ertelemişti. Arsa kura çekilişleri 8 Mart'ta yeniden başladı. Peki TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ arsa kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden nasıl sorgulanır? İşte TOKİ müstakil, hisseli-müşterek arsa kura çekiliş haberlerinin detayları.


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