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Yeni emekli maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak?

TBMM'de kabul edilen teklifle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu. Emeklilerin bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarıldı. Emekliler yeni zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarihi bekliyor. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak?

09:21 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Emekli maaşı

Emekli maaşı

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, zamlı emekli maaşların ödeneceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zamlı emekli maaşının hesaba yatacağı tarihi açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA ODU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Emekli ikramiyesine 2 bin TL artış öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

İLK MAAŞLAR 1 NİSAN'DAN İTİBAREN ÖDENECEK!

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.



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38 dakika önce
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