Zara Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Zara seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Zara 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Zara Seçim Sonuçları 2024

Zara ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Zara seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Zara 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

MHP - Fatih Çelik %44,1

AK PARTİ - Sayıt Ahmet Pala %36,2

CHP - Kudsi Cantürk %19,2

SAADET - Mustafa Doğan %0,24

BTP - Hacı Ada %0,06

Zara 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Milliyetçi Hareket Partisi Fatih Çelik - (Sivas / Zara)

Bağımsız Türkiye Partisi Hasan Ateş - (Sivas / Zara)

Adalet ve Kalkınma Partisi Kenan Oğuzhan - (Sivas / Zara)

Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Ali Aslan - (Sivas / Zara)

Hür Dava Partisi Mehmet Şah Çelik - (Sivas / Zara)

Zara Hakkında

Sivas'ın Zara ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahiptir, ancak ovalık alanlar da bulunmaktadır. Zara, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların etkisi altında kalmıştır. İlçede antik yerleşim alanları ve tarihi yapılar bulunmaktadır. Günümüzde, Zara ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanırken, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle turizm potansiyeline sahiptir.







