|
Özgün

Zilhicce ayında saç ve tırnak kesmenin dini hükmü nedir?

Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları tüm İslam camiası tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip Zilhicce ayı yılın 12. ve son ayı olarak idrak ediliyor. Zilhicce ayı Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen hac aylarından biridir. Zilhicce ayında saç ve tırnak kesmenin dini hükmü nedir? Zilhicce ayında saç ve tırnak kesmek haram mı, mekruh mudur? İşte detaylı bilgiler...

12:38 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:39 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Zilhicce ayı
Zilhicce ayı

Zilhicce ayı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan aylar arasında yer alıyor. Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı 7 Haziran'da idrak edilmeye başlandı. Zilhicce ayı içinde yapılması yapılmaması gerekenler merak kazandı. Zilhicce ayında saç ve tırnak kesmenin dini hükmü nedir? Zilhicce ayında saç ve tırnak kesmek haram mı, mekruh mudur?

Zilhicce ayında saç ve tırnak kesmenin dini hükmü nedir?

Diyanet kaynaklarına göre;

Resûl-i Ekrem’den nakledilen, “Kesecek kurbanı olan kimse zilhicce ayı girince kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiçbir şey kesmesin” meâlindeki hadisini dikkate alan Mâlikî, Şâfiî ve bir kısım Hanbelî fakihine göre kurban kesecek kişinin zilhicce ayı girince kurbanını kesinceye kadar saçlarını ve tırnaklarını kesmesi mekruhtur.

Zilhicce’nin ilk on gününün fazileti nedir?

Fecr sûresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, 31/148). Zilhiccenin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.) “Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler: “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?” diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2438]; bkz. Buhârî, ʽÎdeyn, 11 [969]) buyurmuştur.

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, 2/459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Kurban Bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivâyetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]).




#zilhicce
#zilhicce ayı
#zilhicce ayında tırnak kesmek
#zilhicce saç kesmek
39 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
FED faizi düşürürse altın, dolar, borsa ne olur?