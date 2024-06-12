Zilhicce ayını oruçlu karşılamak isteyen Müslümanlar, Diyanet bilgisi ile oruca niyet ederken dikkat edilmesi gerekenleri sorguluyor. Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın son ayıdır ve 2024 yılında 7 Haziran Cuma günü başladı. Peki, Zilhicce ayında kaç gün oruç tutulur? Zilhicce orucuna nasıl niyet edilir?

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Zilhicce ayının ilk 9 gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir.

Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür.

ZİLHİCCE ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Zilhicce orucu için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir.

İmâm-ı Rabbânî hazretleri, bir talebesine hitaben: "Ramazan-ı şerifin son on günü yapamamış olduğunuz itikafın kazası olmak için niyet ederek, Zilhicce ayının ilk on günü itikaf ediniz. Böyle niyet ederek, sünnet sevabına kavuşursunuz.

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).







