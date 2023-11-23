Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması gündemde! Marketler pazar günü kapancak mı?

Zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması uzun bir süredir tartışma konusu. Son olarak İTO Perakende Meslek Komitesi'nin düzenlediği çalıştaya katılan tüm firmalar marketlerin pazar günü kapanması yönünde oy kullandı.

MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPANACAK MI?

İstanbul’daki tüm marketlerin üye olduğu ve 25 bine yakın üyesi olan Perakende Meslek Komitesi çalıştayında sektörün yıllardır üzerinde durduğu "pazar günleri bütün marketlerin kapatılması" konusu masaya yatırıldı.

NTV'nin aktardığı habere göre çalıştaya katılan tüm firmalar marketlerin pazar günü kapanması yönünde oy kullandı.

İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri sektörün tüm aktörlerinin aynı fikirde olması halinde devlet kurumlarının böyle bir kararın alınmasına onay verebileceğini belirtti.

PAZAR GÜNÜ MARKETLERİN KAPATILMASI KÜÇÜK ESNAFIN YARARINA OLABİLİR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Pazar günü marketlerin kapalı olması tüketici açısından bir dezavantajdır. Ancak bakkal, manav, kasap gibi küçük esnafın yararına olacaksa tüketici buna katlanabilir.

Ne var ki bazı köylerde zincir marketler şube açtılar. Ayrıca birçok satış noktasında marketler yüksek, büyük üreticiden alabilme kapasitesine sahip oldukları için daha ucuz alıyorlar. İndirim uygulayıp düşük fiyatta satabiliyorlar. Küçük esnafımızdan sayılan bakkallarımızda böyle bir imkan yok.

Dolayısıyla zincir marketlerin pazar günü kapatılması tüketici açısından bir miktar külfet getirecektir. Ancak ülkemizin bakkal, manav, kasap gibi esnafın, tekel bayilerin bir nebze de olsa ayakta kalabilmesi için katkı sağlayacaksa biz tüketiciler buna katlanabiliriz.

Bazı küçük satış noktalarında tekel ürünlerini kredi kartı ile alınmak istendiğinde tüketicilerin banka komisyon farkı talep edilebiliyor. Oysa marketlerde böyle bir taleple karşılaşılmıyor.

Elbette esnafımızı da düşüneceğiz ama o marketlerin çalışmalarının tamamı kayıt içi yani faturalı, personel istihdamları kayıtlı, bu tür durumları da gözetmek lazım hiç değilse belli lokasyonlarda örneğin bir köyde bakkal, manav, kasap gibi esnaf yok ise orada marketin kapatılmaması onların ayrı düşünülmesi gerekir.

Bu nedenle mahalli idarelerin ilgili marketlerin ve esnafın, tüketicinin, temsilcileri ile birlikte alacağı karar ile belirlenmelidir. O yerleşim yerinin mülki amirinin oradaki tarafların görüşünü alarak karar vermesi daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum.

Küçük esnafımızın gerçekten rahatlatılmasına yönelik tedbirlerin alınmasına ülkemiz tüketici elbet destek verir.

KÜÇÜK İŞLETMELERİN DEVAMLILIĞI SAĞLANABİLİR

Çalıştayda ayrıca pazar günü market zincirleri kapalı olursa tüketicilerin bakkallara gideceğini ve İstanbul’daki ekosisteme en az 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı belirtildi. Bu durumda market çalışanlarının pazar günlerini aileleri ile geçirebilme olanağına kavuşarak sosyal hayat için de önemli bir adım atılacağına vurgu yapıldı.

“YENİ BAKKALLAR AÇILACAK"

Divan Başkanlığını İTO Perakende Meslek Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO’su Yavuz Altun’un yaptığı çalıştaya İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ile İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

Perakende Meslek Komitesi’ne kayıtlı tüm üyelerin davet edildiği çalıştayda marketlerin pazar günü kapatılmasının artık bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çekildi. Çalıştayda, “Sosyal denge ve bireysel özgürlükler için zincir marketlerin pazar günleri kapanması gerekiyor. Bu aynı zamanda sektörün önemli beklentilerinden biri. Çünkü küçük esnaf da nefes almalı. Aksi halde yaşama şansları kalmayacak” denildi.

GÖZLER KAMUNUN ALACAĞI KARARDA

Çalıştayda, ayrıca pazar günü market zincirleri kapalı olursa tüketicilerin bakkallara gideceğini ve İstanbul’daki ekosisteme en az 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı belirtildi. Bu durumda market çalışanlarının pazar günlerini aileleri ile geçirebilme olanağına kavuşarak sosyal hayat için de önemli bir adım atılacağına vurgu yapıldı.

Çalıştayda ayrıca, Tekel ürünlerinin marketler yerine sadece bakkal ve küçük işletmelerde satılması konusu da gündeme geldi. Pazar günü kapanma gerçekleşir ve buna ek olarak Tekel ürünleri de zincir marketlerde satılmazsa marketlerin cirolarında yüzde 8 ila 12 düşüş yaşanacağı belirtilen çalıştayda, zincir marketlerin ciroları düşürüyor olsa da küçük esnafın yaşaması için bu rakamın gözden çıkarılması gereken bir bedel olduğu noktasında görüş birliğine varıldı.

Çalıştayın sonunda marketlerin pazar günü kapanması konusu katılımcıların oylarına sunuldu. Çalıştaya katılan tüm üyeler marketlerin pazar günü kapanması yönünde oy kullandı ve bu konuda görüş birliği sağlandı. İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri de sektörün tüm aktörlerinin aynı fikirde olması durumunda devlet kurumlarının da böyle bir kararın alınmasına onay verebileceği belirtiliyor.







