Market sayısını 4 bine çıkaracak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, şu anda 3 bin 293 satış noktamız bulunduğunu ve bu yıl sonuna kadar market sayısının 4 bine ulaştıracaklarını belirtti. 81 il ve 589 ilçede marketleri olduğunu vurgulayan Aydın, Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. Denizli Acıpayam fabrikasında sektöre dair değerlendirmelerde bulundu.

Hüseyin Aydın

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÇİFTÇİ KURULUŞUYUZ

Tarım Kredi’nin kamu kurumu olmadığına dikkati çeken Aydın, kuruluşun Türkiye’nin en büyük çiftçi yapılanması olduğunu ve yönetiminin de çiftçilerin iradesiyle seçildiğini anlattı. Satılan ürünlerin Tarım Kredi Holding çatısı altında bulunan şirketler tarafından üretildiğini belirten Aydın, İSO 500 sıralamasında TK Yem A.Ş, Gübretaş, TK Tedarik ve Üretim A.Ş. olmak üzere 3 ve Fortune 500 listesinde de Gübretaş, TK Kooperatif Market, TK Tedarik ve Üretim A.Ş ve TK Yem A.Ş. olmak üzere 4 şirketlerinin olduğunu belirtti. Aydın gelecek yıl ise 2 şirketlerinin daha katılmasını beklediklerini söyledi.

35 FARKLI ÜRÜNDE ALIM YAPIYOR

Aydın, Tarım Kredi Kooperatiflerinde üreticilerin ihtiyaç duyduğu gübre, yem, tohum ve ilaç gibi tarımsal girdilerin satışının yapıldığına dikkati çekerek, 2023 yıl sonu tahmini tarımsal girdi satışı yapılan üretici sayısının 520 bine ve satış cirosunun ise 32 milyar lirası kredili olmak üzere 55 milyar liraya ulaşmasını planladıklarını bildirdi. Tarım Kredi’nin üreticilerin ihtiyacı olan tüm tarımsal girdileri karşılamanın yanı sıra hasat sonrasında pazar kaygısını azaltmak amacıyla çiftçilerin tarımsal ürünlerinin alımını yaptığını da anımsatan Aydın, “Bu yıl buğday, arpa, ayçiçek, mısır ve çeltik gibi 35 farklı ürün alıyoruz. Bu yıl 1 milyon ton civarında 10 milyar liralık alım yapmayı planlıyoruz. Sanayi tarafımız güçlendikçe daha fazla ürün alacağız. Bu da fiyatların daha sağlıklı oluşumuna katkı verecek” dedi.

Şube başı 42 bin lira ciro

Tarım Kredi marketlerinde bin 200 ürün bulunduğunu ve bunun 623’ü Tarım Kredi ailesine ürettiğini ürünlerden oluştuğunu vurgulayan Aydın, “2022’de 13 milyar lira ciro yaptık.Bu yıl 30 milyar lira ciro yapmayı hedefliyoruz. Market başına ortalama günlük ciromuz yüzde 251 artış göstererek 42 bin 654 liraya yükseldi” şeklinde konuştu.

Yeni yatırım peşindeyiz

Hüseyin Aydın, Tarım Kredi’nin yağda büyük oyuncu olmak istediğine dikkati çekerek, “Mevcut tesislerimizi büyüterek veya alım fırsatlarını değerlendirerek yağ sektöründe büyük oyunculardan biri olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Aydın ayrıca, tarım ilaçlarında da Tarkim’le yeni yatırımlarla payını yüzde 5’ten yukarılara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

200 çeşit süt ürünü var

Tarım Kredi Süt Ürünleri Genel Müdürü Abdullah Oğul ise, Denizli Acıpayam’daki fabrikada bine yakın çalışanları olduğunu belirtti. Oğul, tesisin süt işleme kapasitesinin günlük 1350 ton olduğuna işaret ederek, “12 kategoride 200 çeşit süt ürünü üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünler 46 bin noktada satılıyor. Yaklaşık 12 bin üreticiden süt alıyoruz” şeklinde konuştu.

Kalitenin en ucuzu bizde

Tarım Kredi Marketlerinin fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Hüseyin Aydın, “Piyasada bulunan aynı kalitedeki ürünler arasında en uygun fiyatlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Fiyat olarak mutlak aşağıdayız ama çok büyük farklılıklarda olamıyor. Karlılıkta özveriliyiz ancak ayakta kalmak da şart. Bizim kâr marjlarımız daha düşük” dedi.

Gübrede 400 TL indirim

Hüseyin Aydın, gübre fiyatında indirim müjdesini de paylaştı. Aydın, şunları kaydetti: “Üreticilerimizin ekim döneminde en yoğun ihtiyaç duyduğu kimyevi gübrelerden olan 20.20.0 çeşitlerinde 10 gün süreyle ton başına 400 lira indirim yapılacaktır.”







