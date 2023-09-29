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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Kura Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur kura çekimi bugün yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kupanın 2. turunda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 takım olmak üzere toplam 50 takım yer alacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2. turda hangi takım hangi takımla eşleşti? 2. tur maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

15:40 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Eşleşmeleri belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Eşleşmeleri belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur kura çekimi TFF tarafından bugün yapıldı. 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 takım olmak üzere 2. turda toplam 50 takım yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eşleşmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU, HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor

Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor

Adıyaman FK - Bornova 1877 Sportif

Weecoins Kırklarelispor - Çorluspor

Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor - Silivrispor

Menemen FK - Bursa Yıldırımspor

GMG Kastamonuspor - Sebat Gençlikspor

Denizlispor - Burhaniye Belediyespor

Bursaspor - Gölcükspor

Sivas Dört Eylül - 23 Elazığ FK

Muş 1984 - Küçükçekmece Sinopspor

Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor

Serik Belediyespor - Malatya Arguvanspor

Sarıyer - Karabük İdmanyurdu

Kırşehir FK - Şırnak İdmanyurdu

Altınordu - M.Akif Ersoy Üniversitesi

Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969

Pazarspor - Silifke Belediyespor

Nazilli Belediyespor - Hacettepe

HES İlaç Afyonspor - Bitexen Adana FK

Amber Çay Eynesil Belediyespor - Merkür Jet Erbaaspor

Karşıyaka - Bigaspor

İnegölspor - (Kars 36 v Dersimspor) ile Doğubayazıtspor galibi

Uşakspor - Aliağa FK

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçları 10-11-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.



#Ziraat Türkiye Kupası
#Kupa 2. tur
#TFF
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