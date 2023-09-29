Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Eşleşmeleri belli oldu mu?
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur kura çekimi TFF tarafından bugün yapıldı. 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 takım olmak üzere 2. turda toplam 50 takım yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eşleşmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU, HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor
Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor
Adıyaman FK - Bornova 1877 Sportif
Weecoins Kırklarelispor - Çorluspor
Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor - Silivrispor
Menemen FK - Bursa Yıldırımspor
GMG Kastamonuspor - Sebat Gençlikspor
Denizlispor - Burhaniye Belediyespor
Bursaspor - Gölcükspor
Sivas Dört Eylül - 23 Elazığ FK
Muş 1984 - Küçükçekmece Sinopspor
Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor
Serik Belediyespor - Malatya Arguvanspor
Sarıyer - Karabük İdmanyurdu
Kırşehir FK - Şırnak İdmanyurdu
Altınordu - M.Akif Ersoy Üniversitesi
Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor
Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969
Pazarspor - Silifke Belediyespor
Nazilli Belediyespor - Hacettepe
HES İlaç Afyonspor - Bitexen Adana FK
Amber Çay Eynesil Belediyespor - Merkür Jet Erbaaspor
Karşıyaka - Bigaspor
İnegölspor - (Kars 36 v Dersimspor) ile Doğubayazıtspor galibi
Uşakspor - Aliağa FK
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçları 10-11-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.