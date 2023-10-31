Evet, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı, bugün yapılacak 7 karşılaşmayla başladı. Bu maçlarda, 2. turu geçen 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım mücadele edecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maç programı, ZTK fikstürü.