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İstanbulspor, Kepezspor maçının ayrıntıları belli oldu

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın TFF 3. Lig ekibi Kepezspor'la karşılaşacak. Maçın detayları belli oldu. Peki İstanbulspor - Kepezspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

15:15 - 31/10/2023 Tuesday
Yeni Şafak
istanbulspor - kepezspor

istanbulspor - kepezspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı, salı günü yapılacak 7 karşılaşmayla başlıyor. Türkiye'nin kupası, Türkiye’yi kucaklıyor. İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın TFF 3. Lig ekibi Kepezspor'la karşılaşacak.

İstanbulspor - Kepezspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak.

Mücadele tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

İstanbulspor, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. İstanbul ekibi 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kepezspor ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi ile 14 puan topladı. Bir maçı eksik Kepezspor, 3. sırada bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 3. tur maçlarının programı şöyle:

31 Ekim Salı:

13.00 Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan) ( A Spor)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor (Aktepe)

14.00 Manisa FK-Pazarspor (Mümin Özkasap)

14.00 Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Eryaman)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor (Zafer) ( A Spor)

17.30 Atakaş Hatayspor-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat) ( A Spor)

20.00 Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor (Alanya Oba) ( A Spor)

1 Kasım Çarşamba:

13.00 İstanbulspor-Kepezspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) ( A Spor)

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945 (Yeni Adana)

14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kastamonu Gazi)

14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967 (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu (Isparta Atatürk)

14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK (Kırşehir Ahi)

14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor (Soma Atatürk)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor (Bolluca)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor (Düzce Şehir)

14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çotanak Spor Kompleksi)

14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)

14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Fethiye İlçe)

14.00 Altay-Aliağa Futbol (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Boluspor-Karaman FK (Bolu Atatürk) ( A Spor)

16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor (Eryaman) ( A Spor)

18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor (Erzurum Kazım Karabekir) ( A Spor)

20.30 Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK (Corendon Airlines Park Antalya) ( A Spor)

2 Kasım Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor (BG Grup 4 Eylül) ( A Spor)

15.00 Gaziantep FK-Efeler 09 (Kalyon) ( A Spor)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) ( A Spor)

20.00 Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK (RHG EnerTürk Enerji) ( A Spor)



#istanbulspor
#kepezspor
#ziraat türkiye kupası
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