05 plaka kodu Amasya iline aittir. Plaka kodu 05 olan araçlar, Amasya iline kayıtlı demektir. Amasya, Karadeniz Bölgesi’ndeki Orta Karadeniz’de yer alır. Anadolu’daki eski yerleşim alanlarından biri olan Amasya ili Hitit Uygarlığından başlayarak birçok uygarlığın merkezi olmuştur. Amasya ilinin ismi geçmişten günümüze hiç değişmemiştir. Amasya ilinin güncel belediye başkanı Mehmet Sarı’dır. Amasya yüzölçümü 5.701 km2’dir. Geçmiş tarihlerde Amasya ismi birçok uygarlıkta “Amasseia” olarak kullanılmıştır. 19. yüzyılda coğrafya biliminin mucidi olan Strabon yazdığı ünlü coğrafya eserinde Amasya’dan “Amasseia” olarak bahsetmiştir.

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Amasya’nın Nüfusu

Amasya’da yapılan ilk nüfus sayımı 1965 yılında olmuştur. Bu yapılan nüfus sayımında toplam 93.718 kişi çıkmıştır. Yapılan en son nüfus sayımı ise 2020 yılında olmuştur. Bu sayıma göre Amasya nüfusu toplam 137.549’dür. Amasya’nın toplam nüfusunun 35.736 kişisi kırsal kesimde ikamet ederken 101.813 kişisi şehirlerde ikamet ederler.

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Amasya Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Orta Karadeniz bölgesinin iç kısımlarında yer alan Amasya ili yüzölçümü 5.701 km2’dir. Amasya ili doğuda Tokat ile sınırlı iken güneyde Tokat ve Yozgat ile sınırlıdır. Ayrıca Amasya ili kuzeyde Samsun ili ile komşu iken batıda Çorum ili ile komşudur. Amasya bölgesi toplam sınır uzunluğu 492 kilometredir. Amasya ili 34° 57’ 06” - 36° 31’ 53” doğu boylamları ile 41° 04’ 54” - 40° 16’ 16” kuzey enlemleri arasında konumlanır. Amasya il merkezinin en uzak ilçeye olan uzaklığı 90 kilometre ile Hamamözü’dür. En yakın olan ilçe ise 27 kilometre ile Suluova’dır.

Amasya’nın Tarım Ürünleri

Amasya’da en çok elma, kiraz, şeftali ve turunçgiller yetişir. Amasya tarım ürünleri elma, kiraz, bamya, soğan, haşhaş, mercimek ve fasulyedir. Amasya ilinin misket elması tüm ülkede meşhurdur. Bu misket elma Amasya vadisi civarında yetişir. Amasya elmasının küçük ve tatlı olanına misket elma denilirken büyük ve aşılı olanına kabak elması denilir. Misket elması uzun süre saklanmak için uygundur.

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Amasya’da Gezilecek Yerler

Amasya ili hem tarihi açıdan hem de doğal güzellikleri ile turistik açıdan çok zengin olan bir ildir. Amasya gezilecek yerler şunlardır:

YALIBOYU EVLERİ: Yeşilırmak kenarında bulunan dik bir dağın eteklerinde yer alan tarihi evlerdir. Genellikle bu evler üç katlı ve ahşap malzemelidir.

HARŞENA DAĞI VE PONTUS KRALLARI KAYA MEZARLARI: M.Ö. 333 yılında Pontus İmparatorluğu’nun başkenti olan bu şehirde Pontus krallarının mezarları Harşena Dağı oyularak şekillendirilmesi ile yazpılmıştır. Bu mezarları görmek için dağa uzun merdivenler ile tırmanılması gerekir.

AMASYA KALESİ: Eski Tunç Çağı’nda yapılmış olan bu kalenin kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Yeşilırmaktan yaklaşık 300 metre yükseklikte Harşena Dağı üzerinde bu kale inşa edilmiştir.

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II. BEYAZID KÜLLİYESİ: 1481 yılında II. Beyazıd tarafından inşa edilmiştir. Yeşilırmak nehrinn kenarında bulunan bu nehir Amasya ilinin en önemli eserlerinden birisidir.

Amasya’nın Telefon Kodu

Her şehir gibi Amasya’nın da kendisine ait bir telefon kodu vardır. Amasya telefon kodu 0358’dir. Şehir içinde yapılan aramalarda telefon kodu kullanılmasına gerek yok iken şehirler arası konuşmalarda telefon kodu kullanılmalıdır. Amasya telefon kodu kullanılırken mutlaka başına “0” yazılmalıdır.

Amasya’nın Posta Kodu

Amasya ilinde her ilçenin kendine ait posta kodu vardır. Amasya posta kodu 05000 ile başlar. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 5 plaka koduna ait Amasya ilinin ilçelerinin posta kodu da 5 ile başlamaktadır. Amasya ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

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Amasya Merkez için 05200

Göynicek için 05900

Gümüşhacıköy için 05700

Hamamözü için 05720

Merzifon için 05300

Suluova için 05500

Taşova için 05845

Amasya’nın İlçeleri

5 plaka koduna sahip Amasya ilinde 7 adet ilçe ve 8 adet belediye bulunur. Ayrıca bu belediyelere bağlı 107 mahalle ve 372 köy vardır. Amasya ilçeleri şunlardır:

Amasya Merkez

Göynicek

Gümüşhacıköy

Hamamözü

Merzifon

Suluova

Taşova