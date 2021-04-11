07 plaka Antalya iline aittir. Plaka kodu 7 olan araçlar, Antalya iline kayıtlı demektir. Antalya, Türkiye’nin en kalabalık beşinci ilidir. Antalya, turizmin başkenti olarak bilinir. Antalya’da km2 başına 115 kişi düşer. Antalya’nın en kalabalık ilçesi 556.033 kişi ile Kepez ilçesidir. En az nüfusa sahip olan ilçesi ise 5067 kişi ile Muratpaşa’dır. Antalya ilinde ekonomik hayat turizm, ticaret ve tarıma dayanır. Antalya’nın güncel belediye başkanı Muhittin Böcek’tir.

Antalya haberleri, hava durumu, namaz vakitleri ve en son seçim sonuçlarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Antalya Haberleri

Antalya Hava Durumu

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Antalya Namaz Vakitleri

Antalya Seçim Sonuçları

Plakalar hakkında daha fazla detay için plaka kodları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Antalya ili hakkında nüfus bilgisi, telefon kodu bilgisi ve ilçeleri gibi daha fazla detaya haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Antalya’nın Nüfusu

Antalya ili turizm faaliyetlerinden dolayı ciddi bir nüfus artışı yaşamıştır. 1965 yılında yapılan sayıma göre Antalya’nın toplam nüfusu 486.910’dır. Bu dönemde kırsal alanlarda yaşayan kişi sayısı şehirlerde yaşayanlardan daha fazladır. 2020 yılında yapılan sayıma göre Antalya nüfusu 2.548.308’dir. Bu nüfusun nerdeyse hepsi şehirlerde yaşarlar.

Antalya Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Antalya ili Akdeniz Bölgesinin batısındadır. Antalya bölgesi güneyinde Akdeniz bulunurken kuzeyinde Burdur ili ve Isparta ili bulunur. Antalya’nın doğusunda Karaman ve Mersin bulunurken batısında Muğla ili vardır. Antalya ili 29° 20’-32°35’ doğu boylamları ile 36° 07’-37° 29’ kuzey enlemleri arasında yer alır. Antalya’nın kuzeyinde denize paralel uzanan Toroslar bulunur.

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Antalya’nın Tarım Ürünleri

Antalya ilinde toprak çok verimlidir. Bu sebeple tarım halkın geçim kaynaklarından birisidir. Antalya tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf, pamuk, susam, soğan, yer fıstığı ve nohuttur. Türkiye’de seracılıkta en gelişmiş ildir. Antalya bölgesinde 35 bin hektar tarım alanı vardır. Antalya’nın başlıca tarım ürünleri mandalina, limon ve greyfurttur. Meyvecilikte çok gelişmiş bir ildir.

Antalya’da Gezilecek Yerler

Antalya hem tarihi açıdan hem de doğal güzellikler açısından turistik bir ildir. Antalya’da gezilecek yerler şunlardır:

KALEİÇİ: Muratpaşa ilçesinde bulunan birçok tarihi evin bulunduğu yerdir. Evle hem mimari açıdan hem de kültürel zenginlik açısından çok önemli bir turistik mekandır.

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YANARTAŞ: Kemer ilçesine bağlı Çıralı’da bulunan bu Yanartaş, sonsuz ateş olarak biliniyor. Yanartaş turistik açıdan çok popülerdir. Denize hem çok yakın hem de taşlar arasında çıkan alevlerin sönmemesiyle ünlüdür. Bu Yanartaş’ın efsanesi vardır. Bu efsane Yunan mitolojisine dayanır.

AYA YORGİ KİLİSESİ: Kaleiçi’nde olan beş Ortodoks Rum kilisesinden birisidir. 1920’de mübadeleden dolayı uzun süre depo olarak kullanılmıştır. 1991 yılında ise restorasyonla tekrardan açılmıştır.

OLYMPOS ANTİK KENTİ: Tanrılar kenti olarak anılır. Kumluca ilçe sınırı içerisindedir. Ayrıca bu antik kentte bir Olimpos Plajı vardır. Olympos Antik Kenti’nin kalıntıları Roma İmparatorluğu’na dayanır.

Antalya’nın Telefon Kodu

Türkiye’nin her ilinde farklı telefon kodu vardır. Antalya telefon kodu 242’dir. Bir kişi aranmak istendiğinde telefon kodunun başına “0” konulmalıdır. Şehir içindeki sabit hat aramalarında bu telefon kodu kullanılmasa da olur fakat şehir dışı aramalarda telefon kodu kullanılmalıdır.

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Antalya’nın Posta Kodu

Antalya ilinin posta kodu Antalya ilçelerine göre değişiklik gösterir. Antalya posta kodu 07000 ile başlar. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 7 plaka koduna ait Antalya ilinin ilçelerinin posta kodu da 7 ile başlamaktadır. Antalya ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Akseki: 07630

Alanya: 07400

Aksu: 07230

Elmalı: 07700

Döşemealtı: 07190

Elmalı: 07740

Finike: 07740

Gündoğmuş: 07860

Gazipaşa: 07900

Demre: 07570

İbradı: 07680

Kemer: 07980

Kaş: 07580

Kepez Ahatlı: 07090

Korkuteli: 07800

Konyaltı: 07070

Kumluca: 07350

Muratpaşa: 07030

Manavgat: 07600

Serik: 07500

Antalya’nın İlçeleri

7 plaka koduna sahip Antalya ilinde 19 ilçe vardır. Antalya ilinde 20 belediye bulunurken 19 kaymakamlık bulunur. Antalya’da bu belediyelere bağlı 910 mahalle vardır. Antalya ilinde hiç köy bulunmaz. Antalya ilçeleri şunlardır:

Akseki

Aksu

Alanya

Demre

Döşemealtı

Elmalı

Finike

Gazipaşa

Gündoğmuş

İbradı

Kaş

Kemer

Kepez

Konyaaltı

Korkuteli

Kumluca

Manavgat

Muratpaşa

Serik

Kırmızı plakalar olarak tabir edilen protokol plakaları kırmızı üzerine kabartmalı altın renkli yazılı olan plakalardır. Konuyla ilgili detaylar için “Devlet protokol plakaları (kırmızı plakalar) kime ait kimlere verilir” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.