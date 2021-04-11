08 plaka Artvin iline aittir. Plaka kodu 08 olan araçlar, Artvin iline kayıtlı demektir. Artvin iline bağlı 9 ilçe ve 9 belediye bulunur. Bu 9 belediyeye bağlı 39 mahalle ve 320 köy vardır.

08 plaka Artvin iline aittir.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Artvin, Türkiye ve Gürcistan’ın sınır şehridir. Artvin ili valisi Yılmaz Doruk’tur. Artvin engebeli yüzeylere sahiptir. Artvin ilindeki en önemli akarsu Çoruh Nehridir. Artvin’in simgesi boğadır. Artvin ilindeki toprakların yarısından fazlası ormanlık alandır. Artvin ilinin rakımı 345 kilometredir.

Plakalar hakkında daha fazla detay için plaka kodları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

08 Plaka Koduna Sahip Artvin’in Nüfusu

Artvin ilinde yapılan son nüfus sayımına göre Artvin nüfusu 169.501 kişidir. Artvin nüfusunun yaklaşık %64’ü şehirlerde yaşar, kalanları ise kırsal kesimde yaşar. Artvin ilinde km2’ye düşen kişi 23’tür. Fakat Hopa ilçesinde bu kişi sayısı 213’tür. Artvin’de nüfuz yoğunluğu en fazla olan ilçe Hopa iken en az olan ilçe Murgul’dur.

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08 Plaka Kodu olan Artvin Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

Artvin ili 400 35' ile 410 32' kuzey enlemleri ve 410 07' ile 420 00' doğu boylamları arasında yer alır. Karadeniz Bölgesi’nde olan bir ildir. Artvin’in doğusunda Ardahan ili bulunurken güneyinde Erzurum ili bulunur. Batısında Rize ili bulunan Artvin’in kuzeyi Gürcistan il sınırıdır. Artvin bölgesinin kuzeybatısında bulunan Kardeniz’in kıyı uzunluğu 34 kilometredir. Artvin’de dağlar Karadeniz’e paralel olarak uzanır.

Plakası 08 olan Artvin’in Tarım Ürünleri

Artvin ilinde özellikle mısır, ilin her yerinde yetişir. Artvin tarım ürünleri çay, patates, buğday, mısır, arpa, fasulye, soğan, tütün, pirinç, domates, salatalık, patlıcan, yeşil soğan, ceviz, kestane, erik, şeftali, maydanoz, armut, elma, hurma, dut, marul gibi çeşitli sebzeler vardır. Artvin’de zengin su kaynaklarına rağmen sulama tesisi çok azdır. Artvin’de yaklaşık 15 bin hektar üzüm bağı vardır.

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08 Plakaya Sahip Artvin’de Gezilecek Yerler

Artvin tarihi açıdan ve doğal güzelliklerinden dolayı turistik açıdan çok ünlü bir ildir. Artvin’de gezilecek yerler şunlardır:

ARTVİN CAM TERAS: Türkiye’nin en yüksek cam terasıdır. Hatila Deresi’nin yaklaşık 220 metre yüksekliğinde yer alır.

Türkiye’nin en yüksek cam terasıdır. Hatila Deresi’nin yaklaşık 220 metre yüksekliğinde yer alır. BORÇKA KARAGÖL TABİAT PARKI: Tabiat parkında birçok bitki türü vardır. Göl üzerindeki iskele bulunur. Ayrıca gölde kano etkinlikleri yapılıyor.

Tabiat parkında birçok bitki türü vardır. Göl üzerindeki iskele bulunur. Ayrıca gölde kano etkinlikleri yapılıyor. KOPMUŞ PLAJI: Yaz mevsiminde özellikle çok kalabalıklaşan bir plajdır. Kopmuş Plajı’nın denizinde çakıllar vardır fakat deniz suyu çok temizdir. Bu plaj Hopa’da yer alır.

Yaz mevsiminde özellikle çok kalabalıklaşan bir plajdır. Kopmuş Plajı’nın denizinde çakıllar vardır fakat deniz suyu çok temizdir. Bu plaj Hopa’da yer alır. ATABARI KAYAK MERKEZİ: Şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan bu kayak merkezinde kişiler kış mevsiminde kayak etkinlikleri yapıyorlar. Aynı zamanda kar motorları ve snow tracklarla gezi yapılıyor. Atabarı kayak merkezi uzunluğu 800 metredir ve bir lifte sahiptir.

08 Plakalı Artvin’in Telefon Kodu

Artvin ilinin kendine has bir telefon kodu vardır. Artvin telefon kodu 466’dır. Artvin ilinde telefon araması yapmak isteyen bir kişi telefon kodunun önüne “0” koymalıdır. Artvin’de şehir içinde telefon kodu kullanılmadan arama yapılabilir. Fakat şehir dışı aramlar için telefon kodu kullanılmalıdır.

Plakası 08 olan Artvin’in Posta Kodu Detayları

Artvin ilindeki her ilçenin ayrı posta kodu vardır. Artvin posta kodu 08000 ile başlar. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 08 plaka koduna ait Artvin ilinin ilçelerinin posta kodu da 08 ile başlamaktadır. Artvin ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

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Ardanuç için posta kodu08300

Arhavi için posta kodu 08200

Artvin Merkez için posta kodu 08000

Borçka için posta kodu 08400

Hopa için posta kodu 08600

Murgul(göktaş) için posta kodu 08500

Şavşat için posta kodu 08790

Yusufeli için posta kodu 08890

Artvin’in İlçeleri

08 plaka koduna sahip Artvin ilinde 9 ilçe ve 9 belediye vardır. Bu belediyelerde 39 mahalle ve 320 köy bulunur. Artvin ilçeleri şunlardır:

Artvin (il merkezi)

Ardanuç

Arhavi

Borçka

Hopa

Kemalpaşa

Murgul

Şavşat

Yusufeli