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1. dönem karne tarihi belli oldu mu? MEB 2023-2024 takvimi...

"1. dönem karneler ne zaman verilecek, takvim açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından ders ve sınavlara devam ediyor. Peki, 1. dönem karneler ne zaman verilecek, takvim açıklandı mı? 1. dönem karneleri hangi tarihte verilecek 2023?

22:44 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
1. dönem karne tatili
1. dönem karne tatili

"1. dönem karneler ne zaman verilecek, takvim açıklandı mı? 1. dönem karneleri hangi tarihte verilecek 2023?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı. Tatilin sona ermesiyle 81 ilde yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen eğitim-öğretime devam ediyor. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim-öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek. Peki, 1. dönem karneler ne zaman verilecek, takvim açıklandı mı? 1. dönem karneleri hangi tarihte verilecek 2023?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?


Bu yıl yarıyıl tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında uygulanacak. Buna göre 1. dönem karneler 19 Ocak Cuma günü alınacak ve 22 Ocak Pazartesi sömestr tatili başlayacak.


2. dönem de 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak.

16 GÜN TATİL

Bu süreçte okulların kapalı olduğu tarihler sırasıyla şöyle olacak


20 Ocak Cumartesi

21 Ocak Pazar

22 Ocak Pazartesi

23 Ocak Salı

24 Ocak Çarşamba

25 Ocak Perşembe

26 Ocak Cuma27 Ocak Cumartesi

28 Ocak Pazar

29 Ocak Pazartesi

30 Ocak Salı

31 Ocak Çarşamba

1 Şubat Perşembe2 Şubat Cuma

3 Şubat Cumartesi

4 Şubat Pazar



#MEB
#Karne
#okul tatili
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