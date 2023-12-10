"1. dönem karneler ne zaman verilecek, takvim açıklandı mı? 1. dönem karneleri hangi tarihte verilecek 2023?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı. Tatilin sona ermesiyle 81 ilde yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen eğitim-öğretime devam ediyor. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim-öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek. Peki, 1. dönem karneler ne zaman verilecek, takvim açıklandı mı? 1. dönem karneleri hangi tarihte verilecek 2023?
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Bu yıl yarıyıl tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında uygulanacak. Buna göre 1. dönem karneler 19 Ocak Cuma günü alınacak ve 22 Ocak Pazartesi sömestr tatili başlayacak.
2. dönem de 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak.
16 GÜN TATİL
Bu süreçte okulların kapalı olduğu tarihler sırasıyla şöyle olacak
20 Ocak Cumartesi
21 Ocak Pazar
22 Ocak Pazartesi
23 Ocak Salı
24 Ocak Çarşamba
25 Ocak Perşembe
26 Ocak Cuma27 Ocak Cumartesi
28 Ocak Pazar
29 Ocak Pazartesi
30 Ocak Salı
31 Ocak Çarşamba
1 Şubat Perşembe2 Şubat Cuma
3 Şubat Cumartesi
4 Şubat Pazar