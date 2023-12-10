"1. dönem karneler ne zaman verilecek, takvim açıklandı mı? 1. dönem karneleri hangi tarihte verilecek 2023?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı. Tatilin sona ermesiyle 81 ilde yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen eğitim-öğretime devam ediyor. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim-öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek. Peki, 1. dönem karneler ne zaman verilecek, takvim açıklandı mı? 1. dönem karneleri hangi tarihte verilecek 2023?