1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı bu yıl perşembe günü etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatil nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı soruları gündeme geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir için alınan karar resmi adreslerden duyuruldu. Peki, 1 Mayıs’ta toplu taşıma Marmaray, metrobüs, tramvay, metro, başkentray, İZBAN) ücretsiz mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlara güzel bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'de belirli metro ve raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.