1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmî tatil kapsamında. Bilindiği gibi resmi tatillerde ve bayramlarda marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçları hükümet ve belediyeler kanadından yapılan açıklama ile genellikle ücretsiz şekilde kullanılıyor. 1 Mayıs' tatoplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Perşembe metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı bu yıl perşembe günü etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatil nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı soruları gündeme geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir için alınan karar resmi adreslerden duyuruldu. Peki, 1 Mayıs’ta toplu taşıma Marmaray, metrobüs, tramvay, metro, başkentray, İZBAN) ücretsiz mi?
1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlara güzel bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'de belirli metro ve raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de duyurulan karar kapsamında, vatandaşlar 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde hiçbir ücret ödemeden şehir içi raylı sistemleri kullanabilecek.
Marmaray, metrobüs, İZBAN, Başkentray, otobüsler 1 Mayıs’ta bedava mı?
1 Mayıs’ta İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma bedava olacak. Ücretsiz ulaşım:
İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı,
Ankara'da Başkentray,
İzmir'de ise İZBAN’da geçerli olacak.