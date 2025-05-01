1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de otobüs,metro, metrobüs, tramvay, marmaray ve vapurlar bedava mı?

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu vatandaşların gündemine gelirken açıklama geldi. 1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta bu sene de çeşitli programlar ile çarşamba günü kutlanacak. Resmi tatil olması nedeniyle 1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi, çalışıyor mu sorusu toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Seyahatlerini metro, vapur, otobüs gibi İETT araçlarıyla yapacak olanlar 1 Mayıs toplu taşıma bedava mı? sorusunun yanıtına göre hareket edecekler. Geçtiğimiz resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarından ücret alınmamıştı. Peki, 1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi, metrobüs, tramvay, metro, Marmaray bedava mı olacak? İşte, detaylar...

1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bu sene 1 Mayıs, Perşembe günü kutlanıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar ücret ödemeyecek.

1 MAYIS METRO, MARMARAY, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.

1 MAYIS'TA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2025?

Bu yıl için henüz 1 Mayıs İETT toplu taşıma araçlarıyla ilgili açıklama gelmedi. Önümüzdeki hafta içerisinde resmi açıklama yapılacak. Ancak geçtiğimiz yıl 1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz hizmet vermişti. REsmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Otobüs ve raylı sistemler hafta sonu saatlerine göre çalışacak.

İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metro ve Tramvay 1 Mayıs günü yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek. İZBAN ise ücretsiz olacak.

Düzenlemeden; Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontorlü Ulaşım Kartları ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç.







