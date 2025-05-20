Kasko poliçeleri, araç sahipleri için önemli bir güvence sağlamaya devam etmektedir. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de trafik sigortası güvencesinde bulunan araç sayısı mart sonu itibarıyla 23,3 milyonu geçti, sigortalılık oranı yüzde 79,5 oldu.

Kasko fiyatları düştü mü?

Kasko poliçelerinde yıl başından bu yana ciddi bir gerileme gözlemlendi. Milliyet'te yer alan habere göre, Ocak ayında %7, Şubat ayında yine %7, Mart ayında ise %10’luk düşüş kaydedildi. Mayıs ayında da düşüş eğilimi sürüyor ve fiyatların ortalama %5 daha indiği görülüyor.

2015 model, 700-900 bin TL’lik araç: 8.000 – 10.000 TL

2018 model, 1 – 1.2 milyon TL’lik araç: 8.000 – 12.000 TL

1.5 milyon TL’lik araç: Yaklaşık 20.000 TL

2025 model, 5 milyon TL’lik araç: 70.000 – 80.000 TL

1 milyon TL’lik bir araç kasko fiyatı ne kadar?

1 milyon TL’lik bir araç 10-12 bin TL gibi bir fiyata kaskolanabiliyor.

Trafik sigortalarında tam veya ağır hasar tespitine ilişkin kriterler yeniden belirlendi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla motorlu araç sigortalarında hasar gören araca yönelik kriterlerin yeniden belirlendiğini duyurdu. SEDDK'den yapılan açıklamada, düzenlemeyle, trafik güvenliğinin sağlanmasının ve hasar gören araçları satın alacak vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşabilmelerinin amaçlandığı bildirildi.

Düzenleme kapsamında aracın; hasar tutarının rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda "tam hasar", rayiç değerin yüzde 60'ını aşması veya ilgili genelgede belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise "ağır hasar" statüsünde işlem göreceği belirtildi.

Hasar tespitinin güvenilir şekilde yapılacağına işaret edilen açıklamada, tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için "tespit işleminin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat alan sigorta eksperi tarafından yapılması" zorunluluğunun getirildiği kaydedildi.