Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon indiriminin ne zaman başlayacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında merak edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu. Peki, öğrenciler için iPhone'un ÖTV'siz fiyatı ne kadar olacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?