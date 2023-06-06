Bayram harçlığı
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, öğrencilere bayram harçlığı konusu gündeme geldi. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilmesi büyük merakla araştırılıyor. Öğrenciler, bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman yatacak?
ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ, NE KADAR OLACAK?
Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek.
"Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması öngörülüyor.
ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme tarihleri takvimi belli olmadı.
Ancak emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.
Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin de benzer şekilde Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.
Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor
Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.