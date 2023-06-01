Öğrencilere vergisiz telefon şartları, başvurusu ve diğer detaylar gündemdeki yerini aldı. Cep telefonu vergi oranları arasında Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV bulunurken, bir defaya mahsus öğrencilerden bu vergiler alınmayacak. Bu sebeple vatandaşlar, öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç, nasıl alınır sorularını yöneltiyor.

ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ TELEFON SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerine yer vermişti. Buna göre, üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

VERGİSİZ CEP TELEFONU KİMLER ALABİLECEK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

VERGİSİZ TELEFON KDV ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla; %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV (telefonun fiyatına göre %25, 40, 50 oranında değişiyor), %18 oranında KDV alınıyor.

IPHONE FİYATLARI VE VERGİ ORANLARI NE KADAR?

iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 40 bin lira olup vergilerle birlikte fiyatı 19 bin 650 TL gibi yüksek rakamlara ulaşıyor. Öğrencilere vergisiz iPhone fırsatı sunulacak ve fiyatlar şu şekildedir: iPhone 14 128 GB / 8.757 TL, iPhone 14 256 GB / 9.492 TL, iPhone 14 512 GB / 11.017 TL, iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL, iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL, iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL, iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL. Bu fiyatlara yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklenmektedir.







