iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 40 bin lira olup vergilerle birlikte fiyatı 19 bin 650 TL gibi yüksek rakamlara ulaşıyor. Öğrencilere vergisiz iPhone fırsatı sunulacak ve fiyatlar şu şekildedir: iPhone 14 128 GB / 8.757 TL, iPhone 14 256 GB / 9.492 TL, iPhone 14 512 GB / 11.017 TL, iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL, iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL, iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL, iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL. Bu fiyatlara yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklenmektedir.