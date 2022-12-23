Özgün 12 ve 18 ay askerlik borçlanması tutarları belli oldu
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12 ve 18 ay askerlik borçlanması tutarları belli oldu!

Askerlik borçlanması, 2023 asgari ücret zammının belli olmasıyla birlikte araştıran konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında geçerli olan asgari ücretin net 8500 TL olacağını duyurdu. Asgari ücret zammı ile beraber birçok kalemde değişiklik olacak. Bunlar dan biri de askerlik borçlanması. Peki 12 aylık askerlik prim borçlanması ne kadar? 18 aylık askerlik borçlanması kaç TL oldu? İşte 2023 askerlik borçlanması ile ilgili merak edilenler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
12 aylık askerlik prim borçlanması ne kadar? 18 aylık askerlik borçlanması kaç TL oldu?
Askerlik borçlanması 12 ay 18 ay ne kadar?

Askerlik ve doğum borçlanması, 2023 asgari ücret zammı sonrasında araştırılmaya başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) gündeminde olan askerlik ve doğum borçlanması ücretleri, yeni yapılan asgari ücret zammıyla birlikte değişti. Peki, 2023 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar?

Askerlik borçlanması nasıl hesap ediliyor?

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek. Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.

12 ay askerlik borçlanması kaç TL?
12 ay askerlik borçlanması kaç TL?

12 aylık askerlik prim borçlanması ne kadar?

Askerlik borçlanması için 12 aylık tutar 38 bin 430 TL,

18 aylık askerlik borçlanması kaç TL oldu?

18 aylık borçlanma tutarı ise 57 bin 645 TL olacak.

Askerlik borçlanması nedir?

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.

Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

Askerlik borçlanması nasıl yapılır?

Askerlik borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.

e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.

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