17 nerenin plakası? 17 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 17 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 17 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

17 PLAKA NERESİ?

17 plaka Çanakkale iline aittir. Çanakkale ili, Kuzeybatı Marmara Bölgesi'nde yer alır. Çanakkale ili yüzölçümü yaklaşık 949 km'dir. Çanakkale ili rakımı 2 metre yani 6 ft'dir. Çanakkale halkı Boşnak, Yörük, Manav ve Türkmen gibi farklı topluluklardan oluşur. Boşnak ve Yörük halk genellikle tarım ile uğraşır.

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ÇANAKKALE NÜFUSU

Çanakkale ilinde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. 1927 yılında ilk yapılan nüfus sayımına göre 8.515 kişi Çanakkale Merkez'de yaşamıştır. En son 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre Çanakkale nüfusu 159.718'dir. Bu toplam nüfusun 37.145 kişisi kırsal kesimde yaşar iken 122.615 kişisi şehirlerde yaşar.

ÇANAKKALE HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Çanakkale ili Kuzeybatı Marmara Bölgesi'nde yani Kuzeybatı Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Çanakkale bölgesi 26-24 derece Doğu boylamı ile 40 derece Kuzey enlemi arasında yer alır. Çanakkale ili güneyde Balıkesir ili ile komşudur. Çanakkale ilinin diğer komşu illeri ise Edirne ve Tekirdağ'dır.

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ÇANAKKALE TARIM ÜRÜNLERİ

Çanakkale ili tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlar. Çanakkale'de tarım alanları yaklaşık 200.000 hektardır. Çanakkale tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf, çavdar, susam, tütün, baklagillerden ise fasulye, nohut, bezelye ve börülcedir. Çanakkale ili zeytin yetiştirmeciliğinde Türkiye'de 4. sıradadır.

ÇANAKKALE’DE GEZİLECEK YERLER

Çanakkale ili hem tarihi açıdan hem de doğal güzellikleri sebebi ile turistik bir şehirdir. Çanakkale destanına sahip olan bu şehrin ünü tüm dünyada bilinir. Özellikle Gelibolu Yarımadası 18 Mart Çanakkale Zafer'inde çok fazla turist almıştır. Çanakkale gezilecek yerler şunlardır:

ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ VE ŞEHİTLER ANITI: 1915 yılında Çanakkale Savaş'ında şehit olan askerler anısı için yapılmıştır. Bu şehitlik 1960 yılında açılmıştır.

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AYNALI ÇARŞI: Aslında 1890 yılında inşa edilmiştir fakat Çanakkale Savaşı sırasında zarar görmüştür. Çarşının ismi eski zamanlarda bu çarşıda "Ayna" ismindeki at gözlüklerinin satılmasıdır. 1960 yılında yapılan restorasyonun ardından tekrar açılmıştır. Çeşitli hediyelik eşyalar bulunur.

TRUVA KENTİ: Kaz Dağlarının eteklerinde hem mitolojik hem de arkeolojik değer taşıyan bir antik kenttir. Bu antik kent 1870 yılında keşfedilmiştir. Birçok buradan çıkan tarihi eser Türkiye'deki müzelerde ve çeşitli yabancı müzelerde sergileniyordur. 1998 yılında Truva kenti UNESCO Dünya Mirası Listesine alınmıştır.

ÇANAKKALE TELEFON KODU

Türkiye'de her şehrin kendine özel bir telefon alan kodu vardır. Çanakkale telefon kodu 286'dır. Bir arama yapmak isteyen kişi telefon kodunun başına "0" koyması gereklidir. Şehir içi aramalarda bu telefon kodu kullanılması gerekmezken şehir dışı aramalarda kullanılmalıdır.

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ÇANAKKALE POSTA KODU

Her ilin kendine özgü bir posta kodu vardır. Çanakkale posta kodu 17000'dır. Posta kodu baş iki rakamı aynı kalırken ilçeler arasında son rakamlarda değişiklik görülür. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 17 plaka koduna ait Çanakkale ilinin ilçelerinin posta kodu da 17 ile başlamaktadır. Çanakkale ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Ayvacık için posta kodu 17860

Bayramiç için posta kodu 17700

Biga için posta kodu 17200

Bozcaada için posta kodu 17680

Çan için posta kodu 17400

Çanakkale Merkez için posta kodu 17020

Eceabat için posta kodu 17900

Ezine için posta kodu 17600

Gelibolu için posta kodu 17360

Gökçeada(imroz) için posta kodu 17760

Lâpseki için posta kodu 17810

Yenice için posta kodu 17560

ÇANAKKALE İLÇELERİ

17 plaka koduna ait Çanakkale ilinde 12 ilçe ve 23 belediye bulunur. Bu belediyelere bağlı 78 mahalle vardır. Çanakkale belediyelerine bağlı olan ayrıca 572 köy bulunur. Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale ilçeleri şunlardır:

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