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19 Mayıs ne zaman hangi gün, tatil mi? İşte merak edilen detaylar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde kutlanılmakta. Vatandaşlar, 19 Mayıs ne güne denk gelir, hangi gün? 19 Mayıs resmi tatil mi? sorularına yanıt arıyor. Resmi tatil günleri arasında 19 Mayıs da var. Peki 19 Mayıs hafta içi mi hafta sonu mu? İşte merak edilen detaylar...

11:11 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 11:11 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
19 mayıs tatil mi? 19 Mayıs hangi gün?
19 mayıs tatil mi? 19 Mayıs hangi gün?

19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 ve 20 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? sorusu Mayıs ayına gelmemiz ile merak konusu oldu. Her yıl 19 Mayıs tarihinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanıyor. Peki 19 Mayıs tatil mi, 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? İşte 2024 Resmi tatil günleri takvimi...

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene 19 Mayıs hafta sonuna denk geliyor. 19 Mayıs 2024 Pazar günü kutlanacak.

19 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?

19 Mayıs resmi tatildir ve bu tarihle kamuda çalışanlar izinli sayılıyor. 19 Mayıs'ta okullar da tatil oluyor. Özel sektörde ise çalışma durumu değişiyor. Ancak 2024 yılında 19 Mayıs Pazar gününe isabet ediyor.

19 MAYIS’TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

#19 Mayıs
#19 Mayıs tarihi
#resmi tatiller
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