19 nerenin plakası? 19 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 19 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 19 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

19 PLAKA NERESİ?

19 plaka Çorum iline aittir. Plaka kodu 19 olan araçlar, Çorum iline kayıtlı demektir. Çorum ili, İç Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Çorum ilinde yaşayan halkın çoğunluğu Türkmen veya Çepni’dir. Çorum plaka kodu 19’dur. Çorum ili özellikle toprak sanayisi ve makine imalat sanayisi çok gelişmiştir. Çorum ili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dır. Çorum ili rakımı 820 metredir yani 2.690 ft’dir. Çorum ili yüzölçümü 12,820 km2’dir. Çorum ili başkent Ankara’ya 244 km ve İstanbul’a 608 km uzaklıktadır.

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ÇORUM NÜFUSU

Çorum ilinde yapılan ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. 1965 yılındaki nüfus sayımına göre 88.939 kişi kırsal kesimde yaşarken 41.574 kişi şehirlerde yaşıyordu. 1965 yılında toplam nüfus 130.513 kişidir. 2020 yılında en son yapılan nüfus sayımına göre Çorum nüfusu 536.483 kişidir. Bu toplam nüfusun nerdeyse tamamı şehirlerde yaşıyordur.

ÇORUM HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Çorum ili, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın 20 kilometre kuzeyinden geçiyor. Çorum bölgesi 34 derece 04 dk. doğu boylamları ile 39 derece 54 dk. kuzey enlemleri arasında yer alır. Çorum ili doğuda Amasya ili, güneyde Yozgat ili, batıda Çankırı ili bulunur. Çorum ilinin kuzeyinde ise Sinop ilidir. Çorum ili karasal iklime sahiptir. Kısacası yazlar sıcak geçerken kışlar soğuk geçer. Çorum ilinde önemli dağlar, ovalar ve akarsular bulunur.

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ÇORUM TARIM ÜRÜNLERİ

Çorum ilinde karasal iklim görüldüğünden tarım sektörü çok gelişmiştir. Çorum tarım ürünleri arpa, buğday, mısır, mercimek, nohut, triticale, ayçiçeği, patates ve kuru soğan bulunur. Çorum ilinde neredeyse tüm ilçelerde bu tarım ürünleri üretilebilir.

ÇORUM GEZİLECEK YERLER

Çorum ilinde birçok tarihi kalıntılar ve doğal güzellikler bulunur. Çorum ilinde eski Hitit Uygarlığı’nın kalıntıları bulunur. Çorum gezilecek yerler şunlardır:

HATTUŞAŞ ANTİK KENTİ: Hitit İmparatorluğu’nun başkenti olan bu kent M.Ö. 13. yüzyılda inşa edilmiştir. Bu kent UNESCO Dünya Miras Liste’sine 1986 yılında girmiştir.

ÇORUM KALESİ: Bu kale, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde gezilmesi gereken yerler arasında gösterilmiştir. 1577 yılında inşa edilmiş olan bu kale Bizans Dönemi’nde askeri üs olarak kullanılmıştır. Çorum Kalesi yapılırken Roma ve Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar ve molozlar kullanılmıştır.

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ÇORUM TELEFON KODU

Çorum iline yapılan bir arama için telefon kodu gereklidir. Çorum telefon kodu 364’tür. Bir arama yapılırken telefon kodunun önüne “0” konulmalıdır. Çorum iline bir arama yapılırken öncelikle 0364 yazılmalıdır. Çorum ili içinde bir arama yapılırken telefon kodu yazılmasına gerek yoktur.

ÇORUM POSTA KODU

Türkiye’deki 81 ilin kendine özel bir posta kodu vardır. Çorum posta kodu 19000’dur. Posta kodundaki ilk iki rakam sabit kalırken sonraki üç rakam ilçelere göre değişiklik gösterir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 19 plaka koduna ait Çorum ilinin ilçelerinin posta kodu da 19 ile başlamaktadır. Çorum ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

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Alaca için posta kodu 19600

Bayat için posta kodu 19800

Boğazkale için posta kodu 19310

Çorum Merkez için posta kodu 19000

Dodurga için posta kodu 19060

İskilip için posta kodu 19400

Kargı için posta kodu 19900

Laçin için posta kodu 19020

Mecitözü için posta kodu 19700

Oğuzlar(Karaören) için posta kodu 19070

Ortaköy için posta kodu 19950

Osmancık için posta kodu 19500

Sungurlu için posta kodu 19300

Uğurludağ için posta kodu 19410

ÇORUM İLÇELERİ

19 plaka koduna ait Çorum ilinde 14 ilçe ve 16 belediye bulunur. Bu 16 belediyeye bağlı 126 mahalle ve 759 köy bulunur. Çorum ilçeri şunlardır: