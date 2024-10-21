Ülkemizde araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösteren plaka kodları, her il için farklı bir numarayla tanımlanmıştır. Bu kodlardan biri de 19 plaka kodu olup, belirli bir bölgenin araçlarına tahsis edilmiştir. Karayollarında sıkça karşılaşılan 19 numaralı plaka, özellikle bu bölgeye ait araçlar için kullanılır. Her ilin kendine özgü plaka kodu olduğu gibi, 19 kodu da belirli bir şehri temsil eder. Peki, 19 plaka kodu nerenin plakasıdır? İşte, merak edilen detaylar!
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 19 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 19 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
19 plaka Çorum iline aittir. Plaka kodu 19 olan araçlar, Çorum iline kayıtlı demektir. Çorum ili, İç Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Çorum ilinde yaşayan halkın çoğunluğu Türkmen veya Çepni’dir.
19’dur. Çorum ili özellikle toprak sanayisi ve makine imalat sanayisi çok gelişmiştir. Çorum ili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dır. Çorum ili rakımı 820 metredir yani 2.690 ft’dir. Çorum ili yüzölçümü 12,820 km
’dir. Çorum ili başkent Ankara’ya 244 km ve İstanbul’a 608 km uzaklıktadır.
Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları! 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalar hangi ilin?
Plaka kodları, Türkiye'deki şehirler arasında ayrım yapmamıza yardımcı olan önemli bir unsurdur. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Plaka kodları arasında en çok merak edilen 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalardır. İşte, tablo halinde Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları.
Çorum ilinde yapılan ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. 1965 yılındaki nüfus sayımına göre 88.939 kişi kırsal kesimde yaşarken 41.574 kişi şehirlerde yaşıyordu. 1965 yılında toplam nüfus 130.513 kişidir. 2020 yılında en son yapılan nüfus sayımına göre
536.483 kişidir. Bu toplam nüfusun nerdeyse tamamı şehirlerde yaşıyordur.
ÇORUM HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Çorum ili, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın 20 kilometre kuzeyinden geçiyor.
34 derece 04 dk. doğu boylamları ile 39 derece 54 dk. kuzey enlemleri arasında yer alır. Çorum ili doğuda Amasya ili, güneyde Yozgat ili, batıda Çankırı ili bulunur. Çorum ilinin kuzeyinde ise Sinop ilidir. Çorum ili karasal iklime sahiptir. Kısacası yazlar sıcak geçerken kışlar soğuk geçer. Çorum ilinde önemli dağlar, ovalar ve akarsular bulunur.
Çorum ilinde karasal iklim görüldüğünden tarım sektörü çok gelişmiştir.
arpa, buğday, mısır, mercimek, nohut, triticale, ayçiçeği, patates ve kuru soğan bulunur. Çorum ilinde neredeyse tüm ilçelerde bu tarım ürünleri üretilebilir.
Çorum ilinde birçok tarihi kalıntılar ve doğal güzellikler bulunur. Çorum ilinde eski Hitit Uygarlığı’nın kalıntıları bulunur.
şunlardır:
Hitit İmparatorluğu’nun başkenti olan bu kent M.Ö. 13. yüzyılda inşa edilmiştir. Bu kent UNESCO Dünya Miras Liste’sine 1986 yılında girmiştir.
Bu kale, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde gezilmesi gereken yerler arasında gösterilmiştir. 1577 yılında inşa edilmiş olan bu kale Bizans Dönemi’nde askeri üs olarak kullanılmıştır. Çorum Kalesi yapılırken Roma ve Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar ve molozlar kullanılmıştır.
Çorum iline yapılan bir arama için telefon kodu gereklidir.
364’tür. Bir arama yapılırken telefon kodunun önüne “0” konulmalıdır. Çorum iline bir arama yapılırken öncelikle 0364 yazılmalıdır. Çorum ili içinde bir arama yapılırken telefon kodu yazılmasına gerek yoktur.
Türkiye’deki 81 ilin kendine özel bir posta kodu vardır.
19000’dur. Posta kodundaki ilk iki rakam sabit kalırken sonraki üç rakam ilçelere göre değişiklik gösterir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 19 plaka koduna ait Çorum ilinin ilçelerinin posta kodu da 19 ile başlamaktadır. Çorum ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
Alaca için posta kodu 19600
Bayat için posta kodu 19800
Boğazkale için posta kodu 19310
Çorum Merkez için posta kodu 19000
Dodurga için posta kodu 19060
İskilip için posta kodu 19400
Kargı için posta kodu 19900
Laçin için posta kodu 19020
Mecitözü için posta kodu 19700
Oğuzlar(Karaören) için posta kodu 19070
Ortaköy için posta kodu 19950
Osmancık için posta kodu 19500
Sungurlu için posta kodu 19300
Uğurludağ için posta kodu 19410
19 plaka koduna ait Çorum ilinde 14 ilçe ve 16 belediye bulunur. Bu 16 belediyeye bağlı 126 mahalle ve 759 köy bulunur.
şunlardır:
#19 Plaka
#Çorum Plaka Kodu
#Plaka Kodları