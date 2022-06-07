Özgün 2022 Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupasının düzenleneceği tarih ve gruplar
ÖZGÜN HABERLER

2022 Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası'nın düzenleneceği tarih ve gruplar...

32 ülkenin uluslararası futboldaki en büyük ödülün peşine düştüğü Katar'da küresel bir heyecan için geri sayım başladı. Dünyanın dört bir köşesinden oyuncular, antrenörler ve taraftarlar Katar'daki 2022 Dünya Kupası için gün saymaya başladı. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi gruplar eşleşecek? Dünya kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Dünya Kupası maçlarında hangi gruplar var?
2022 Dünya Kupası

2022 Katar Dünya Kupası için futbolseverlerin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Bu yıl da birçok ülkeden milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayacak olan 2022 Dünya Kupası, sıcak günlerde heyecan dolu dakikalara tanık edecek. Peki, 2022 Katar Dünya Kupası ne zaman başlıyor, maçlar ne zaman oynanacak? İşte, o detaylar

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuvada gruplar belli oldu. Açılış maçında Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak.

2022 Dünya Kupası Kura Çekimi Doha'da gerçekleştirildi ve gruplar belli oldu.

DÜNYA KUPASI MAÇLARININ OYNANACAĞI ŞEHİRLER VE STATLAR

2022 Dünya Kupası'nda maçlar Katar'ın Lusail, Havr, Doha, Er-Reyyan ve Vekre şehirlerinde oynanacak. Maçların oynanacağı 8 stat ise şu şekilde: Lusail Iconic Stadyumu, Al Bayt Stadyumu, 974 Stadyumu, Al Thumama Stadyumu, Eğitim Şehri Stadyumu, Ahmed bin Ali Stadyumu, Halife Stadyumu, El-Vakrah Stadyumu.

Turnuva, 21 Kasım 2022 tarihinde ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak ve 18 Aralık 2022 tarihinde, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecek.

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI GRUPLAR

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen turnuvada A Milli Takımımız maalesef yer alamayacak. Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak.

Türkiyede tek örnek

Türkiye'de tek örnek

​300 bin turisti ağırlayacak.
Minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü.
Antalyada film gibi olay: Doğum yeri taksi

​Bakan Çavuşoğlu 'ihlallerden vazgeçmezlerse' diyerek Yunanistan'ı uyardı.

​Altı yaşındaki çocuk saldırıya uğradı: Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı.

683 yıllık cami görenleri hayran bırakıyor.

​ABD polisi 'boğuluyorum' diyen siyahi adamı kurtarmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.