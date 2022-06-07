2022 Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası'nın düzenleneceği tarih ve gruplar...

2022 Katar Dünya Kupası için futbolseverlerin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Bu yıl da birçok ülkeden milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayacak olan 2022 Dünya Kupası, sıcak günlerde heyecan dolu dakikalara tanık edecek. Peki, 2022 Katar Dünya Kupası ne zaman başlıyor, maçlar ne zaman oynanacak? İşte, o detaylar

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuvada gruplar belli oldu. Açılış maçında Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak.

2022 Dünya Kupası Kura Çekimi Doha'da gerçekleştirildi ve gruplar belli oldu.

DÜNYA KUPASI MAÇLARININ OYNANACAĞI ŞEHİRLER VE STATLAR

2022 Dünya Kupası'nda maçlar Katar'ın Lusail, Havr, Doha, Er-Reyyan ve Vekre şehirlerinde oynanacak. Maçların oynanacağı 8 stat ise şu şekilde: Lusail Iconic Stadyumu, Al Bayt Stadyumu, 974 Stadyumu, Al Thumama Stadyumu, Eğitim Şehri Stadyumu, Ahmed bin Ali Stadyumu, Halife Stadyumu, El-Vakrah Stadyumu.

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Turnuva, 21 Kasım 2022 tarihinde ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak ve 18 Aralık 2022 tarihinde, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecek.

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI GRUPLAR

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen turnuvada A Milli Takımımız maalesef yer alamayacak. Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak.