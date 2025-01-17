Hz. Peygamberin Mescid-i Aksâ’dan göklere yükselip Yüce Allah’tan vahiy alması olayıyla kutsal olan Miraç gecesinde ibadetler devam edecek. Miraç kandilini en verimli şekilde geçirmek isteyen müslümanlar ise kandil gecesinde ve gündüzünde neler yapılmalı, nasıl ibadet edilmeli, hangi dualar okunmalı gibi bilgileri araştırıyor. İşte Diyanet'ten alınan bilgiler doğrultusunda Miraç kandilinde yapılması tavsiye edilenler...





2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre, Miraç Kandili 26 Ocak'ta idrak edilecek.





MİRAÇ NEDİR?





Miraç, Mekke döneminde, zorlu bir dönemde, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da cennete yaptığı ve Allah'ın sonsuz kudretinin felsefe dolu eserlerini gördüğü yolculuğu anlamına gelir. Yeryüzündeki iki mübarek mabed olan Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa'dan göklere doğru yapılan bu kutlu yolculuk, varlığın manasına ve iliğine yapılan samimi ve ciddi bir yolculuktur, Peygamber Efendimiz aracılığıyla insanlığın önünde açılmış bir ufuktur. Allah'ın inceliğine, lütfuna, büyüklüğüne ve kudretine muhteşem bir şekilde şahit olun.





MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?





Miraç Gecesi ve gündüzünü şöylece ihya etmeye çalışmalıyız:





1- Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” buyurdu.





2- Salat ü selâm okumak.





3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz.





4- Namaz kılmak. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir. Ancak üzerinde kaza namazı bulunan kimselerin bu gibi mübarek gecelerde nafile namaz yerine kaza namazı kılmaları daha yerinde olur. Bu sebeple kaza namazı olan kimseler bol bol kaza namazı kılmalı ve bu gece kılınacak bütün nafile namazları, kaza namazı olarak niyetlenmeli ve öylece kılmalıdırlar.





MİRAÇ KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ





Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.





Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.





Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

2025 KANDİL GÜNLERİ





Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)





RECEP AYINDA PEYGAMBERİMİZİN ETTİĞİ DUA





Peygamberimiz Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de peygamberimiz şu duayı sık sık okumuştur





Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan





Manası : Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.





RECEP AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER





Recep ayında sabah akşam her gün 70 kere istiğfarda bulunmak gerekir. “ ALLAHümmeğfirli verhamni ve tüb aleyye” istiğfarını çekmelidir.





Her 10 gününün zikirleri 100 kere okunacak.





1 ile 10 arası : Subhanel hayyil gayyum





10'u ile 20'si arası : SubhanALLAHil ehadis samed





20'si 30'u arası : SubhanALLAHi-r raufi











