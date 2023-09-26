Kandil simidi, Mevlid Kandili'nde geleneksel olarak yapılan bir çörek türüdür. İçinde mahlep ve susam bulunan bu simitler, hem lezzetli hem de besleyicidir. Kandil simidi nasıl yapılır? Ev hanımları mübarek kandil gecesinde kandil simidinin nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte pratik kandil simidi tarifi ve yapımı...

Kandil Simidi Tarifi için Malzemeler

125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin 2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için) 1 çay bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı sirke 1 yemek kaşığı mahlep 1 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 paket kabartma tozu Aldığı kadar un (3-4 su bardağı kadar)

Üzeri için

2 tane yumurtanın akı

Susam ya da çörek otu

Kandil Simidi Yapılışı

Derin bir kaba yumuşamış margarini, sıvı yağı, yoğurdu ve yumurtanın beyazını ekleyin. Yumurta sarısını ayırarak üzeri için saklayın.

Kabartma tozunu, tuzu ve azar azar unu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurun ele yapışmayan, yumuşak ama şekil alabilen bir kıvamda olması gerekiyor.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve elinizde rulo şeklinde uzatarak simit şekli verin. Yani iki ucu birleştirerek halka formu almasını sağlayın.

Önceden ayırdığınız yumurta sarısını bir fırça yardımıyla simitlerin üzerine sürün.

Üzerine bolca susam veya çörek otu serpin. Yumurta sarısı sayesinde susam veya çörek otu hamura daha iyi yapışacaktır.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. (Yaklaşık 20-25 dakika)

En Özel Kandil Simidi Tarifi – Evde Kolay Kandil Simidi Nasıl Yapılır?

Kandil gecelerinde, sıcak bir çayın yanında tüketilmek üzere hazırlanan kandil simidini evde yapmaya ne dersiniz? İşte en özel ve pratik kandil simidi tarifi!

Kandil Simidi İçin Malzemeler:

125 gr margarin veya tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta (sarısı üzerine, beyazı içine)

Yarım paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un (ortalama 3-4 su bardağı)

Üzerine:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

Adım Adım Kandil Simidi Tarifi:

Hazırlık : Öncelikle fırınınızı 180°C'ye ayarlayarak ısıtmaya başlayın. Bu sırada bütün malzemelerinizi tezgah üzerine alarak hazır hale getirin.

Hamur Hazırlığı : Margarini, sıvı yağı, yoğurdu ve yumurtanın beyazını geniş bir kaseye alın. Tuz, kabartma tozu ve azar azar eklenen unla birlikte yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Şekil Verme : Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak, rulo şeklinde uzatıp halka formu verin.

Üzerini Hazırlama : Yumurta sarısını simitlerin üzerine sürün. Ardından susam veya çörek otu ekleyerek zengin bir doku kazandırın.

Pişirme : Fırında, üzeri altın rengini alana dek (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin.

100 gr Kandil Simidi Kalorisi

Bir 100 gram kandil simidinin yaklaşık olarak 325 kalori olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kullanılan malzemelere ve pişirme süresine bağlı olarak bu değer değişkenlik gösterebilir.

Kandil simidi yapılışı kolay mı zor mu?

Kandil simidini yapmak aslında oldukça basittir. Özellikle yukarıdaki adım adım tarif ile evde kolayca yapabilirsiniz. Ancak ilk denemelerde şekil verme kısmı biraz meydan okuyucu olabilir.

Kandil Simidi Evde Yapılır mı?

Evet, kandil simidi evde rahatlıkla yapılır. Aslında evde yapılan kandil simidi, dışarıda satın alınanlara göre daha taze ve lezzetli olur. Yukarıda verdiğimiz tarif ile evde kandil simidinizi hazırlayabilirsiniz.

Kandil simidinin hamuruna ne katılır?

Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayalım. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için gerekli ama evde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Ben 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un kullandım, unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var.

Mahlepsiz kandil simidi olur mu?

Kandil simidi, kandil günlerinin olmazsa olmazlarından biri. Osmanlı'dan bu yana geleneksel olarak hazırlanan mahlep kokulu simitler, her kandil gününde fırın ve pastane tezgahlarında yerini alacak. Kimileri ise kandil simidini evlerinde yapacak. Kandil simidini mahlepsiz yapmak da mümkün.

Kandil simidine yoğurt yerine süt konur mu?

Yoğurt yerine süt ya da su koyanlar da var. İsteğe göre mahlepli ya da mahlepsiz yapabilirsiniz ama simide güzel aromasını, kokusunu veren mahleptir.

Kandil simidine kabartma tozu konur mu?

Fırından çıkan simitleri tepside soğutun. Ağızda dağılan buram buram mahlep kokan kandil simitlerini servis tabağına alın. Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.

Kandil simidinin üstüne ne sürülür?

Dilerseniz hamuru tezgahta açıp kurabiye kalıpları ile keserek, dilerseniz de elinizle simit şekli vererek şekillendirebilirsiniz, simitleri fırın tepsisine dizin, uzerlerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpin, 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.



