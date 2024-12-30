Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir. Bunlar Mevlid, Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir geceleridir. Diyanet takvimine göre ülkemizde her yıl müslümanlar kandil günleri tarihlerini istifade ederek geçirmek istiyor. Bu anlamda özel kandil gün ve gecelerinin tarihlerini araştırıyor. Bu yıl kandil ne zaman? 2025 Diyanet takvimine göre Regaib kandili, Berat Kandili, Miraç Kandili ve Mevlit kandili tarihleri içeriğimizde.
"Kandil ne zaman" sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Dini Günler Takvimine göre belli oldu. 2025 yılında Regaib kandili ile başlayan, Berat Kandili, Miraç Kandili, Mevlit kandili tarihleri haberimizde.
2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek
REGAİP NEDİR, REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Regaip Kandili, kelime anlamı itibarıyla "rağbet edilen" ve "hibe edilen," yani çeşitli hediyelerin sunulduğu anlamını taşır. Aynı zamanda "Regaip," kendisine rağbet gösterilen, arzulanıp talep edilen, bol ve bereketli bağış anlamlarını barındıran “ragibe” kelimesinin çoğuludur. Bu özel gece, yüce Allah’ın rahmet, mağfiret ve nimetlerinin diğer zamanlara kıyasla daha fazla tezahür ettiği, samimi bir kalple Allah’a yönelenlerin bağışlanmayı umduğu bir gece olarak nitelendirilmiştir. Müminlerin gönülden temennilerde bulunduğu bu anlam yüklü geceye, bu nedenle "Regaib" adı verilmiştir.
Regaip gecesi, İslam’da mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının ilk kandil gecesidir. Bu geceye "kandil" isminin verilmesi ise Osmanlı dönemine dayanmaktadır. II. Selim’in saltanatı sırasında (1566-1574), camiler minarelerde kandiller yakılarak aydınlatılmış ve bu gelenek zamanla "kandil gecesi" olarak adlandırılmıştır. Üç ayların başlangıcı olması hasebiyle Regaip Kandili, Müslümanlara bir armağan ve maneviyat dolu bir fırsat gecesi olarak kabul edilir.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2025?
Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446) tarihinde ihya edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2025?
Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar (26 Recep 1446) tarihinde ihya edilecek.
MEVLİT KANDİLİ NE ZAMAN 2025?
Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiülevvel 1447) tarihinde ihya edilecek.
KANDİL GÜNLERİNDE NELER YAPILIR?
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır.
Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur. İşte, yapılacaklar:
1. NAMAZ KILMAK:
Mevlid Kandili'nde, nafile namaz kılmak çok faziletlidir. Kandil gecelerinde özellikle akşam, yatsı ve sabah namazlarına ek olarak, kılınan teheccüd namazı ve diğer nafile namazlarla Allah’a daha yakın olma çabası gösterilir.
2. KUR’AN-I KERİM OKUMAK:
Bu mübarek gecede, Kur’an-ı Kerim’den sureler okumak, özellikle Yasin, Mülk ve Nebe surelerini okumak, Peygamber Efendimiz’in (SAV) sünnetinde de tavsiye edilmiştir.
3. SALAVAT GETİRMEK:
Peygamber Efendimiz’i (SAV) anmak ve ona olan sevgiyi ifade etmek amacıyla bol bol salavat getirmek, Mevlid Kandili'nde yapılan en önemli ibadetlerden biridir.
4. DUA ETMEK:
Mevlid Kandili, dua etmek için büyük bir fırsat olarak kabul edilir. Bu gecede yapılan duaların kabul olduğuna inanılır. Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için hayırlı dualarda bulunabilirsiniz.
5. TÖVBE VE İSTİĞFAR:
Geçmiş günahlar için tövbe etmek ve Allah’tan af dilemek de Mevlid Kandili'nde yaygın bir ibadettir. Bu gece, samimi bir şekilde istiğfar ederek Allah’a yönelme ve bağışlanma dileyerek değerlendirilir.
6. HAYIR İŞLEMEK VE SADAKA VERMEK:
Bu mübarek gecede ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek ve hayırlı işler yapmak, Müslümanların çokça uyguladığı güzel davranışlardan biridir. Peygamber Efendimiz'in hayatı boyunca insanlara yardım etmesi, bu davranışın önemini artırır.