REGAİP NEDİR, REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?





Regaip Kandili, kelime anlamı itibarıyla "rağbet edilen" ve "hibe edilen," yani çeşitli hediyelerin sunulduğu anlamını taşır. Aynı zamanda "Regaip," kendisine rağbet gösterilen, arzulanıp talep edilen, bol ve bereketli bağış anlamlarını barındıran “ragibe” kelimesinin çoğuludur. Bu özel gece, yüce Allah’ın rahmet, mağfiret ve nimetlerinin diğer zamanlara kıyasla daha fazla tezahür ettiği, samimi bir kalple Allah’a yönelenlerin bağışlanmayı umduğu bir gece olarak nitelendirilmiştir. Müminlerin gönülden temennilerde bulunduğu bu anlam yüklü geceye, bu nedenle "Regaib" adı verilmiştir.





Regaip gecesi, İslam’da mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının ilk kandil gecesidir. Bu geceye "kandil" isminin verilmesi ise Osmanlı dönemine dayanmaktadır. II. Selim’in saltanatı sırasında (1566-1574), camiler minarelerde kandiller yakılarak aydınlatılmış ve bu gelenek zamanla "kandil gecesi" olarak adlandırılmıştır. Üç ayların başlangıcı olması hasebiyle Regaip Kandili, Müslümanlara bir armağan ve maneviyat dolu bir fırsat gecesi olarak kabul edilir.



