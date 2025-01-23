2025 TUS 1. dönem başvuruları ne zaman? TUS sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 TUS 1. dönem sınav başvuru tarihleri netleşti. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem, 2. dönem sınav tarihleri ile başvuru tarihleri haberimizde.





2025 TUS SINAV BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ





TUS 1. DÖNEM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ





ÖSYM'nin yayınladığı 2025 sınav takvimine göre, TUS 1. dönem sınav başvuruları 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. TUS 1. dönem oturumu 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Nisan'da ilan edilecek.





TUS 2. DÖNEM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ





TUS 2. dönem başvuruları ise, 2-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. TUS 2. dönem oturumu 17 Ağustos tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 12 Eylül'de açıklanacak.





BAŞVURU ŞARTLARI





Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar sınava başvurabilirler.





a) Sınav tarihi itibarıyla tabip ve eczacı adayların Sağlık Bakanlığınca, veteriner adaylarının da ilgili Bakanlıkça diploma tescil işlemi tamamlanmış olmak.





b) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.





c) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.





ç) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.





d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler. 7456 sayılı Kanun’un 27. maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:





“Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilirler ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitime başlanabilmesi için Devlet hizmeti yükümlülük süresinin en az yarısının tamamlanması şarttır.”.



