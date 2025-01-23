2025 TUS 1. dönem başvuruları ne zaman? TUS sınav takvimi

ÖSYM tarafından uygulanacak olan TUS sınavına ilişkin tarihler belli oldu. Sınava katılacak olan adaylar İS sınav başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İki dönem olarak düzenlenen TUS sınavının ilk aşaması için başvurular 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki TUS sınavları ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 TUS 1. dönem sınav başvuru tarihleri netleşti. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem, 2. dönem sınav tarihleri ile başvuru tarihleri haberimizde.
2025 TUS SINAV BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar sınava başvurabilirler.
a) Sınav tarihi itibarıyla tabip ve eczacı adayların Sağlık Bakanlığınca, veteriner adaylarının da ilgili Bakanlıkça diploma tescil işlemi tamamlanmış olmak.
b) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.
c) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
ç) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler. 7456 sayılı Kanun’un 27. maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilirler ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitime başlanabilmesi için Devlet hizmeti yükümlülük süresinin en az yarısının tamamlanması şarttır.”.
İlgili kurumlar tarafından, 375 sayılı KHK’ya 7145 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi ile eklenen Geçici 35. maddesi kapsamında durumu tespit edilen adayların tercihleri değerlendirmeye alınmaz. Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.