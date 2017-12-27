23 Aralık ehliyet sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan ehliyet sınavının sonuncu 23 Aralık 2017 günü gerçekleştirildi. Sürücü adayları, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

23 ARALIK EHLİYET SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Aralık’ta yapılan sınava dair sonuç açıklama tarihine dair resmi açıklama yaptı. Buna göre sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 4 Ocak 2018 Perşembe günü olarak belirlendi.

EHLİYET SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU?

İlk Yardım 12

Trafik ve Çevre 23

Araç Tekniği 9

Trafik Adabı 6

STAJYER EHLİYET NEDİR?

Direksiyon sınavını kazanan adaylar, 2 yıl olmak üzere stajyer ehliyet belgesine sahiptir. Bu süre zarfında; 5 kez kırmızı ışık ihlali olursa, 5 kez hız limiti aşılırsa, 2 yıl süre zarfında toplam ceza 75 puan olursa, ölümcül veya yaralanma kazasına suçlu görünürse, stajyer ehliyet belgesi geri alınacak ve normal ehliyet belgesi verilmeyecek. 2 yıl sonra trafik kurallarına uyan ve yapılmaması gerekenlere dikkat eden stajyer ehliyet belgesine sahip olan sürücü, 1 yıl içerisinde normal ehliyet belgesini alabilir.

EHLİYET SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKMEKTEDİR?

Ehliyet sınavına giren adaylar, İlk Yardım, Motor Bilgisi ve Trafik Bilgisi sorularını cevaplandırıyor. Adaylar sınavdan en az 70 puan aldığı takdirde direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.