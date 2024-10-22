İletişim hayatımızda kritik bir yere sahip olan telefon kodları, her ilin kendine özgü numarasıyla tanınmasını sağlar. 256, Türkiye’nin belirli bir iline ait telefon kodudur ve özellikle yerel aramalarda sıklıkla kullanılır. Doğru telefon kodunu bilmek, hem kişisel hem de ticari iletişimde önemli avantajlar sunar. Peki, 256 hangi il için geçerli? 0256 telefon kodu nerenin? İşte ayrıntılı bilgiler...

256 Nerenin Alan Kodudur?

Ülkemizde bulunan tüm şehirlerin bulundukları bölge özelliğine göre değişik farklı kodları vardır. Kişiler kendilerini arayan telefon numaralarının kodlarını merak etmektedir. Bu kodları öğrenerek kendilerinin hangi şehirden arandığını da anlamaktadırlar. Bu alan kodlarından birisi 256 numaralı alan kodudur.

256 numaralı alan kodu ülkemizin Aydın iline aittir. 0256 alan kodu ile başlayan telefon numaraları Aydın şehrinden aramaktadır. Bunun dışında Aydın şehrinde sabit hat aranacak ise 256 numaraları alan kodu mutlaka girilmelidir. Bununla beraber 0 ile başlamayıp + şeklinde başlayan ve +256 şeklinde devam eden kod ise Uganda ülkesine aittir.

0256 Alan Kodu Hangi Şehre Ait?

Telefon kodları günümüzde aktif bir şekilde kullanılmaktadır. İlleri tanımlayan bu kodlar arasında 256 numaralı alan kodu da bulunmaktadır. Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi bazı hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlar ile ilgili bilgiler vermektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından telekomünikasyon sistemi düzenlenmektedir. Alan kodları ise 3 haneli olarak belirlenmiş ve numaraların başına mutlaka eklenmektedir.

Telefon Kodları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de, şehirlerin telefon kodları Türk Telekom ve diğer telekomünikasyon sağlayıcıları tarafından belirlenir. Bu kodlar, her şehre özgü bir tanımlayıcı olarak kullanılır ve telefon numaralarının hangi şehir veya bölgeye ait olduğunu belirtmek için önemlidir.

Telefon kodları, genellikle coğrafi bölgeye göre belirlenir ve benzer bölgeler aynı kodu paylaşabilir. Örneğin, Türkiye'de İstanbul'un telefon kodu 212 iken, Ankara'nın telefon kodu 312'dir. Bu kodlar, ülkedeki farklı şehirler arasında telefon aramalarını yönlendirmek için kullanılır.







