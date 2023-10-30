Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından 30 Ekim 2023 Pazartesi haftanın ilk gününde yoğun şekilde gündemde yer alıyor. Son dönemlerde altın ve dövizden daha çok tercih edilen yatırım yöntemlerinden birisi oaln halka arz, vatandaşların hisse senedi alarak birim yapmasını sağlıyor.

Halka arz tarihleri bell ioldu mu?

30 Ekim-3 Kasım tarihleri için halka arz olacak şirketler henüz açıklanmadı. Halka arz olacak hazırlanan şirket gözüküyor.

Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman?

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arz hazırlanıyor olarak gözüküyor. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak gözüküyor ve pay ise 58.976.404 lot olarak yer alıyor.

TAB GIDA işlem görmeye başladı

Türkiye’de bin 500’ü aşkın restoran işleten TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin payları 26 Ekim 2023 günü (dün) TABGD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Paylar, ilk işlem gününde 143 TL seviyesinden işlem gördü.

18-19-20 Ekim tarihlerinde toplanan taleplerin büyüklüğü 6 milyar 825 milyon TL’ye ulaştı. Halka arz işleminde, başvuru sayısı ise 5.2 milyonu buldu.







