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Bu hafta halka arz olacak şirketler var mı? 30 Ekim- 3 Kasım halka arz takvimi

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay aldıktan sonra şirketlerin halka arz süreci başladı. Yeni bir haftanın başlamasıyla beraber gözler borsada halka arz olacak şirketlerin tarihlerine çevrildi. Geçtiğimiz hafta halka arz olan TAB GIDA borsada işlem görmeye başladı. Tureks Turunç Madencilik halka arz tarihleri için bekleniyor. Peki, Bu hafta halka arz olacak şirketler var mı? 30 Ekim- 3 Kasım halka arz takvimi...

16:13 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Halka arz takvimi

Halka arz takvimi

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından 30 Ekim 2023 Pazartesi haftanın ilk gününde yoğun şekilde gündemde yer alıyor. Son dönemlerde altın ve dövizden daha çok tercih edilen yatırım yöntemlerinden birisi oaln halka arz, vatandaşların hisse senedi alarak birim yapmasını sağlıyor.

Halka arz tarihleri bell ioldu mu?

30 Ekim-3 Kasım tarihleri için halka arz olacak şirketler henüz açıklanmadı. Halka arz olacak hazırlanan şirket gözüküyor.

Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman?

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arz hazırlanıyor olarak gözüküyor. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak gözüküyor ve pay ise 58.976.404 lot olarak yer alıyor.

TAB GIDA işlem görmeye başladı

Türkiye’de bin 500’ü aşkın restoran işleten TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin payları 26 Ekim 2023 günü (dün) TABGD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Paylar, ilk işlem gününde 143 TL seviyesinden işlem gördü.

18-19-20 Ekim tarihlerinde toplanan taleplerin büyüklüğü 6 milyar 825 milyon TL’ye ulaştı. Halka arz işleminde, başvuru sayısı ise 5.2 milyonu buldu.



#Tureks Turunç Madencilik
#halka arz
#haftalık halka arz
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