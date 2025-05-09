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32. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat ve parkur sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanır?

32. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat ve parkur sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanır?

13:079/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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32. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
32. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM kapsamında başvuru yapan on binlerce aday, mülakat ve parkur sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Ön başvuruların ardından fiziki yeterlilik ve sözlü sınav aşamalarını geçen adaylar, Polis Akademisi’nden gelecek resmi duyuruyu merakla takip ediyor. Gözler şimdi, 15 bini aşkın polis alımına dair nihai sonuçların ilan edileceği tarihte.

32. Dönem POMEM kapsamında yapılan mülakat ve parkur sınavlarının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplam 12 bin öğrenci alımı yapılacak süreçte gözler, Polis Akademisi tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevrildi. Adaylar, sınav performanslarının değerlendirilmesini ve sonuçların ilan edilmesini beklerken, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi takvim henüz paylaşılmadı.

32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI

POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih bilgisi paylaşılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelmesi halinde zaman haberimiz içerisine eklenecek.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.

84 BİN 807 ADAY KATILIYOR

335’i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46.480 erkek ve 37.813 kadın ile önlisans mezunu 50.223 erkek ve 33.176 kadın olmak üzere toplam 167.692 aday başvuruda bulundu.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın ile önlisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.

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