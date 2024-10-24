Türkiye’deki plaka kodları, araç sahipleri için önemli bir kimlik taşırken, 37 plaka kodu ile ilgili pek çok ilginç ayrıntı bulunuyor. Araç sahipleri için plaka kodları, bulundukları il hakkında önemli bir bilgi taşır. Bu kodun ait olduğu il, zengin tarihi geçmişi ve doğal güzellikleri ile tanınıyor .İşte hazırladığımız bu haberimizde hem bu sorulara yanıt bulacaksınız hem de o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. Peki, 37 plaka neresi? Araçların 37 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakasıdır? İşte detaylı bilgiler...