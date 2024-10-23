Türkiye'de 81 farklı il bulunur. Bu 81 ilin her birinde geçerli olan plaka kodu bir diğerinden farklı olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu sayede trafikte kullanılan motorlu taşıtların hangi ile kayıtlı olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır. Peki 18 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? Peki, 18 plaka neresi? Araçların 18 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası? 18 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir? Sizler için 18 plaka kodunun hangi ilimize kayıtlı olduğunu derledik.