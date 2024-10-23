Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 81 plakalı şehir, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, 81 plaka kodu hangi şehre ait? Bu sorunun yanıtı, hem yerel halk hem de yolculuk planlayanlar için merak konusu. İşte detaylar...