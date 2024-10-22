Türkiye’nin zengin kültürel ve coğrafi yapısı, her şehrin kendine özgü kimliğini yansıtan plaka kodları ile de kendini gösteriyor. Bu plaka kodları, araçların tescil işlemlerinden trafik yönetimine kadar birçok alanda büyük öneme sahip. Özellikle 81 plakalı şehir, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, 81 plaka kodu hangi şehre ait? Bu sorunun yanıtı, hem yerel halk hem de yolculuk planlayanlar için merak konusu. İşte detaylar...
81 numaralı plaka sonradan şehir olmuş bir yer adına öne çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı alfabetik sıralama yerine düzensiz elde edilen bir plaka numarasıdır. Genelde Türkiye'de şehirde alfabetik sıraya bağlı olarak plaka koduna sahiptir. Ancak bu kapsamda 81 ise sonradan şehir olmuş Düzce'ye aittir.
81 Plaka Neresi?
81 plakası Düzce'ye aittir. Karadeniz Bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olarak öne çıkan Düzce, aynı zamanda Batı Karadeniz kısmında yer alır. Özellikle tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söylemek mümkündür.
Hem küçük hem de büyükbaş hayvanın yanı sıra kümes hayvancılığı konusunda da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biridir. Bununla beraber 81 plaka kodunu sabit olarak uzun yıllardır kullanır. Böylece hem devlet kurumları hem de bireysel araçlar için plaka olarak 81 değerlendirilmektedir.
Düzce İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Düzce'de trafiğe çıkan araçların hangi ilçelere bağlı olduğunun belirlenebilmesi adına, her ilçeye karşılık gelecek bir harf kombinasyonu oluşturmuştur. Düzce ilçelerine verilmiş olan plaka harfleri şu şekildedir:
AC 001 - AZ 999 - Merkez
BA 001 - BZ 999 - Merkez
CA 001 - CZ 999 - Merkez
DA 001 - DZ 999 - Merkez
EA 001 - EZ 999 - Merkez
FA 001 - FZ 999 - Merkez
GA 001 - GZ 999 - Merkez
HA 001 - HZ 999 - Merkez
M 0001 - M 1999 - Merkez
T 0001 - T 1999 - Merkez
GA 001 - GZ 999 - Gölyaka
KA 001 - KZ 999 - Akçakoca
M 2000 - M 2999 - Akçakoca
T 2000 - T 2999 - Akçakoca
T 3000 - T 3999 - Gölyaka