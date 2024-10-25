Ülkemizde her ilin kendine ait bir plaka kodu bulunur ve bu kodlar araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösterir. Bu plaka kodlarından biri de 50 numaralı plaka kodudur. Peki, 50 plaka kodu nerenin plakasıdır? 50 plaka kodu, Türkiye'nin doğusunda yer alan Nevşehir iline aittir. Nevşehir iline kayıtlı araçların plakalarında bu numara bulunur. Nevşehir'de bağlı ilçelerin de kendilerine özel harf grupları mevcuttur. 81 ilimize ait plaka kodlarından biri olan 50 plaka kodu, karayolunda gördüğünüzde Nevşehir'de ait araçları tanımanızı sağlar. Bu nedenle plaka kodları vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Peki, 50 plakaya sahip olan Nevşehir'in nüfusu kaçtır? Nevşehir'in kaç ilçesi var? Coğrafi özellikleri neler?